Recibí en nuestro querido departamento, en el Camping Don Bosco, el X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios, manifestó el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego.

Fue un verdadero honor compartir esta jornada junto al Sr. Ministro de Salud, Dr. Amílcar Dobladez, acompañado por representantes de áreas técnicas, jefaturas departamentales y referentes provinciales vinculados a la Atención Primaria de la Salud, quienes con compromiso y dedicación fortalecen el trabajo en territorio.

Gracias por permitirme ser parte del reconocimiento a cada uno de los agentes sanitarios que, con vocación, pasión y corazón, acompañan a nuestros vecinos en los Centros de Atención Primaria de la Salud.

Es un orgullo abrir las puertas de nuestra casa para homenajear a quienes cuidan de todos nosotros.#salud