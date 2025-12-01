Zelensky se reúne con Macron en París

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reúne este lunes en París con el mandatario francés Emmanuel Macron para intentar consolidar el respaldo europeo, mientras el presidente estadounidense Donald Trump expresó optimismo respecto de un posible acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

Negociadores estadounidenses y ucranianos mantuvieron el domingo en Florida varias horas de conversaciones que ambas partes calificaron como “productivas”, en torno a un plan que Washington pretende convertir en la base de un acuerdo entre Moscú y Kiev.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó al diario La Tribune Dimanche que el objetivo del encuentro es “avanzar en las negociaciones”. Añadió: “La paz está al alcance, si Vladímir Putin abandona su esperanza delirante de reconstruir el imperio soviético sometiendo primero a Ucrania”.

