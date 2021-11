Aries (de marzo 21 a abril 20)

Se mostrará muy prudente y podría afrontar sus gastos, sobre todo impuestos. Su buen juicio le permitiría controlar pro­blemas monetarios.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Un niño no estará preparado para hablar sobre cierto tema, pero esto no deberá preocuaparle. No aleje a los demás con sus sospechas, pero sea prudente.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Sus pensamientos serán muy agudos y podrá encontrar la forma de mejorar sus ganancias y posición. Buenas noticias sobre una inversión.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Remarcar los problemas no será la respuesta, aunque tampoco deberá acomodarse demasiado fácilmente a la si­tua­ción. No abandone una tarea.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Recibirá noticias de amigos que están lejos. La vida social será excelente. Controle su tendencia a mostrarse crítico y disfrutará del amor y las recreaciones.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Estará muy agudo mentalemente, pero no hable antes de tiempo. Es abierto y tolerante, pero se mostrará duro con un familia. Evite pequeñas disputas.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Aunque podría llegar a buen término en un negocio, será mejor tener ideas claras. No sea descuidado en sus gastos. Intercambio de ideas con familiares.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Podría estar algo distraído. No se sorprenda si alguien se le acerca para poner orden en sus cosas. No será el mejor día para tratar con los demás.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Llegará una invitación sorpresa. La amistad se verá acentuada, pero una situación financiera le volverá algo susceptible. Disfrute la tranquilidad esta noche.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Piénselo dos veces antes de prestar algo valioso a alguien que apenas conoce. Las obligaciones sociales serán prioridad. Buenos momentos con amigos.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Aún estará preocupado por un problema de ayer, pero no le parecerá tan importante en comparación con los delices acontecimientos en el amor.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Le será dificil lograr concentrarse en el trabajo, pero su entusiasmo no conoce límites respecto a planes familiares futu-ros. La suerte llega desde lejos.

Fuente: EU

COMPARTIR

Sharing is caring!