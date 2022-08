Horóscopo 1 de agosto

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El orden del cosmos coloca a Marte, tu regente planetario, en situaciones tensas en áreas fundamentales de nuestras vidas. No se puede establecer como una generalidad, pero el cielo astrológico nos empuja esta semana a realizar un cambio de estructura en el amor o en los negocios. Algo se puede romper y tienes que estar listo para librar la batalla. Si quieres que las sillas no vuelen por los aires haz ejercicio.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Esta semana no dejarás pasar nada. Evita dar consejos porque estarás muy impulsivo e inconscientemente puedes querer que todo el mundo rompa con sus relaciones. El motivo es que el cielo astrológico está echando chispas en la casa de Tauro, haciendo que abandones tu zona de confort. ¡Tiemblan los que te rodean! Venus, tu regente planetario, no está de buenas pulgas y ha dejado de enviarte energías de tolerancia. Medita.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

La agresividad del cielo astrológico no te favorece y esta semana te estarás metiendo en problemas. Trata de enfocarte en la energía de servicio en lugar de echar leña al fuego del cosmos, que pronto lanzará chispas nada amigables a nuestro alrededor. Apóyate en la comunicación controlada sin intentar liderar. Ahora la impulsividad de Marte te empuja a actuar en tu propio interés y propicia enfrentamientos dolorosos con pareja, amigos o familia.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Mientras tú ya has pasado tu propio calvario, los demás recién estamos comenzándolo. El único problema esta semana será ese corazón de mantequilla que sufre profundamente con el dolor ajeno. Prepárate con enormes cantidades de té de menta y aromaterapia porque la cosa va a estar dura para los corazones enamorados y el cielo astrológico favorece las rupturas, casi todas abruptas y con dosis altas de escándalo. Invierte que estarán buenas tus finanzas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tan exagerado como eres, los fuegos artificiales que el cielo astrológico estará presentándonos serán para ti como juego de niños. Tu noble corazón acogerá a los heridos y brindarás consuelo diciéndoles que no será la última batalla, que en el amor lo importante son las conquistas y no las rupturas, etc, etc. Ponte las gafas más lindas y ándate del lado de los más fuertes porque la semana nos trae cambios radicales.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Los astros nos recomiendan recordar experiencias del pasado para saber qué hacer en el presente. Gracias a tu memoria de elefante, esta semana sacas del disco duro todas los argumentos para ganar un difícil caso de duda emocional que caerá sobre ti. Cuida mucho quedar bien ante tu pareja o socio porque no basta con ser, sino que también hay que parecer buen compañero y amante. El viento del cambio te empuja.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Semana para enfocarte en salir de una situación que te limita. El cielo astrológico está complicado y tu planeta regente, Venus, se encuentra librando una batalla en el área de las relaciones a nivel macro. Elabora estrategias para no herir la sensibilidad de nadie porque hay mucho peligro de que te malinterpreten. Amistades aparentemente sólidas van a pasar algunas pruebas y tensión. Ríndete al flujo de la vida y espera soluciones.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Semana para ganar espacios, pero limpia bien los vidrios rotos. La agresividad natural que posees a la hora de defender tus ideas y tus planes profesionales pueden traerte dificultades…aunque siempre logras tus objetivos. En las relaciones amorosas, especialmente que involucren la familia, te enfrentas a cuestiones delicadas. Lo mejor será que confíes en la buena voluntad de los otros para obtener lo que quieres: siempre alguien tiene que ceder.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Semana para pensar en cómo y cuándo ampliar tus horizontes, no solo en lo profesional sino también en lo sentimental. Los problemas no pueden pasar desapercibidos y el cielo astrológico está “a punto de chocolate” para realizar cambios drásticos. Mucho cuidado si tienes un ataque de hiperactividad, puedes confundir o ahogar a tu pareja con las urgencias. Confía en tu talento para seducir y solo deja que las cosas sucedan.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Esta semana necesitarás de toda tu voluntad para cerrar ese capítulo difícil de tu vida. Cambios y más cambios deberán ser asumidos con valentía, pero también dejando fluir las emociones. El cielo astrológico apunta hacia el diálogo potente y afirmativo, sobre todo en lo laboral, con tu sentido de la estrategia que gana puntos gracias a una dosis de agresividad. Si eres soltero, deja de dudar que existe el amor a primera vista.

Acuario (20 de enero al 19 de febrero)

Semana para ver de frente los cambios que se vienen. Vas a tener que pelearla duro para demostrar a los demás la validez de tus propuestas. Aunque el cielo astrológico tiene a Urano, tu planeta regente, echando chispas, agradece la energía creativa de esta posición. Muy atento a tu popularidad porque te enfrentas a acontecimientos que podrían cambiarte la vida. No puedes aislarte, es momento de hacer alianzas y establecer pactos con condiciones.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Semana muy seductora para el amor y sus desafíos, a veces el camino de la pasión puede ser un poco escabroso. El cielo astrológico te puede causar cansancio debido a la montaña rusa emocional, de la que te tienes que subir y bajar sin mostrarte irritado y frustrado. Trata de ser positivo con una gestión que te aportará más que satisfacciones. Al final solo se trata de lograr intercambios intensos del corazón.

Fuente: Horóscopo de Tanya