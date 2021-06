Alarma por la detección de un potente compuesto cancerígeno en 78 lotes de productos de protección solar

La compañía de pruebas farmacéuticas Valisure pidió a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que emita un retiro del mercado después de detectar cantidades peligrosas de benceno.

Se detectaron rastros de una sustancia química relacionada con los cánceres de la sangre, incluida la leucemia, en docenas de protectores solares y productos para después del sol populares, según pruebas realizadas por la farmacia en línea y el laboratorio Valisure.

Se encontró benceno, un carcinógeno conocido, en 78 de casi 300 aerosoles y lociones probadas, aproximadamente el 27%, incluidos los productos vendidos por Banana Boat y CVS, según Valisure. En una petición, la compañía pidió a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que retire estos lotes contaminados. El organismo regulador está revisando la reclamación.

Los protectores solares y para después del sol, clasificados como cosméticos, generalmente están sujetos a la regulación de la FDA. “La FDA se toma en serio cualquier inquietud de seguridad que surja sobre los productos que regulamos, incluido el protector solar”, dijeron desde el organismo a CBS News en un comunicado.

La sustancia química se identifica como “una sustancia química líquida incolora o de color amarillo claro a temperatura ambiente”. Valisure afirma que se ha utilizado “principalmente como disolvente en las industrias química y farmacéutica”.

Valisure también informó que se venden 14 lotes de productos de protección solar con algunas de las contaminaciones más altas en cuatro marcas populares diferentes: Neutrogena, Sun Bum, CVS Health y Fruit of the Earth. No se encontró que todos los productos de las marcas mencionadas anteriormente contenían benceno, y las listas de productos que contienen y no contienen benceno se incluyen más abajo en el formulario de petición de Valisure.

Por ejemplo, el spray de protección solar Ultra Sheer Weightless de Neutrogena, SPF 100+ y Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 70 se encontraban entre los 14 productos que Valisure afirma tener algunos de los niveles más altos de benceno probados. Pero no se encontró que productos como la loción de protección solar Ultra Sheer Dry-Touch SPF 30 y el humectante facial sin aceite con protector solar SPF 15 de Neutrogena contengan el carcinógeno.

Todas las muestras analizadas “contenían hasta tres veces el límite de concentración condicionalmente restringido de la FDA de 2 partes por millón” de benceno, según el sitio web de Valisure. David Light, fundador y director ejecutivo de la compañía, asegura que el problema es la contaminación de la fabricación que afecta a lotes específicos. Si bien se desconoce la fuente del contaminante y más de los productos probados pasaron que fallaron, Light instó a los fabricantes y consumidores a tomar el asunto en serio.

“El benceno es uno de los carcinógenos humanos más estudiados y preocupantes conocidos por la ciencia. Su asociación con la formación de cánceres de sangre en humanos se ha demostrado en numerosos estudios a niveles de trazas de partes por millón e inferiores. La presencia de este carcinógeno humano conocido en productos ampliamente recomendados para la prevención del cáncer de piel y que son utilizados regularmente por adultos y niños es muy preocupante“, sostuvo en el comunicado de la compañía.

Light también instó a la FDA a definir mejor sus estándares de contaminación y “abordar las brechas regulatorias actuales con respecto al benceno tanto en medicamentos como en productos cosméticos”. Además,está animando a las personas a enviar sus propias muestras de protectores solares y productos de protección solar para su evaluación.

La compañía también hizo pública su petición a la FDA, que incluye una lista de los lotes con niveles de benceno detectados. Los productos se encuentran en las páginas 12 a 15. Johnson & Johnson, el fabricante de los productos Neutrogena, dijo en diálogo con la división de noticias que “el benceno no es un ingrediente de ninguno de nuestros productos para el cuidado personal”.

El fabricante de Banana Boat también defendió sus productos, afirmando que “nuestros productos de protección solar se someten a rigurosas pruebas para garantizar la seguridad y la calidad y cumplir con todas las regulaciones de la FDA”.

Por su parte, CVS dijo en un comunicado que los productos que venden son “seguros” y “estamos en el proceso de revisar y evaluar la información relacionada con la petición de Valisure y responderemos en consecuencia”.

Aun así, Valisure enfatizó a los consumidores que no deben evitar el uso de protector solar y deben continuar utilizándolo. “ Es importante que las personas, especialmente en los meses de verano, comprendan que muchos productos de protección solar probados por Valisure no tenían contaminación por benceno , y esos productos son presumiblemente seguros y deben continuar usándose, junto con los sombreros y prendas protectoras para mitigar el riesgo de cáncer de piel“, aseveró en el comunicado de prensa de la compañía el doctor Christopher Bunick, Profesor Asociado de Dermatología en la Universidad de Yale.

Consultada por este medio, la dermatóloga Irene Bermejo, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología explicó: “Unas de las cosas que siempre aconsejo es que los productos estén aprobados por la FDA y tengan los controles rigurosos porque es muy difícil efectuar protectores solares de buena calidad. Por eso a veces la gente se pregunta por qué los protectores solares son tan caros. Es que para testearlos se utilizan tecnologías muy complejas. Por eso recomiendo usar productos dermatológicos con un testeo riguroso y con una mínima posibilidad de contaminación”.

La leucemia (cáncer de los órganos que forman la sangre), la anemia (disminución de los glóbulos rojos), el sangrado excesivo y la disminución del tamaño de los ovarios se han relacionado con la exposición prolongada al benceno, según información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Según Light, el benceno es un contaminante conocido en la industria del petróleo, y hay muchos productos derivados del petróleo que se abren paso en cosméticos, lociones y cremas. “En este caso, realmente parece ser un problema de contaminantes de fabricación, no un problema inherente al protector solar”, aseguró. Y concluyó: “La gente debería seguir usando protector solar, creo que es un mensaje importante que transmitir”.

