Caminar solo 2.600 pasos al día reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular

Un estudio analizó datos de más de 100.000 personas y señaló que pequeños aumentos en la actividad física diaria pueden tener un impacto significativo en la longevidad.

– Los beneficios del ejercicio para prevenir la enfermedad cardiovascular (ECV) se pueden ver con tan solo unos 2,600 pasos al día, según una revisión publicada recientemente en la revista Journal of the American College of Cardiology.

Niels A. Stens, del Centro Médico de la Universidad de Radboud en Nijmegen, Países Bajos, y sus colegas realizaron un metaanálisis para cuantificar las asociaciones dosis-respuesta entre las métricas de recuento de pasos medidas objetivamente en la población general. El análisis incluyó a 111.309 individuos de 12 estudios.

Los investigadores encontraron reducciones significativas del riesgo con 2,517 pasos diarios para la mortalidad por todas las causas (cociente de riesgo ajustado [HRa], 0,92) y 2,735 pasos diarios para la ECV incidente (HRa, 0,89) frente a 2,000 pasos/día (referencia).

Se observó una reducción no lineal del riesgo de pasos adicionales y del riesgo de mortalidad por todas las causas y ECV incidente con una dosis óptima de 8,763 (aHR, 0,40) y 7,126 pasos/día (aHR, 0,49), respectivamente.

Se observó una relación independiente para los incrementos de una velocidad baja a una intermedia o alta y las reducciones del riesgo de mortalidad por todas las causas. No se observó asociación dosis-respuesta con el sexo.

Después de la estratificación para el dispositivo de evaluación y la ubicación del desgaste, los investigadores encontraron reducciones pronunciadas en el riesgo de los acelerómetros que se llevan en la cadera frente a los podómetros y los acelerómetros que se llevan en la muñeca.

“Estos hallazgos pueden ampliar las prescripciones contemporáneas de actividad física dado el fácil concepto que ofrece el conteo de pasos”, escriben los autores.

Lori Solomon and Mark Arredondo HealthDay Reporters

©The New York Times 2023