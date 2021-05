“Covid prolongado”: ¿a quiénes afecta y cuáles son los síntomas?

Las personas que atraviesan una enfermedad aguda por Covid-19 pueden experimentar síntomas durante 12 semanas o más que no se relacionan con otra patología. El “Covid prolongado”, también denominado Covid-19 crónico o Covid-19 pos agudo es motivo de investigación entre expertos de todo el mundo, pero aún no se sabe por qué afecta a ciertos pacientes y a otros no.

El “Covid prolongado” se caracteriza por presentar síntomas físicos como fatiga, disnea, dolor en el pecho y tos. Algunos pacientes también han manifestado cefalea, dolor articular, insomnio, ansiedad, disfunción cognitiva, mialgias y diarrea.

La desaparición de estos síntomas depende de los factores de riesgo preexistentes, la gravedad con que se presentó la enfermedad aguda y cuáles fueron los síntomas iniciales. Lo que aún genera desconcierto en el mundo científico es que estas manifestaciones prolongadas son comunes incluso en pacientes con una enfermedad menos grave que nunca fueron hospitalizados.

Los primeros datos obtenidos daban cuenta de una recuperación más extensa en pacientes que necesitaron ser hospitalizados, mayores con comorbilidades preexistentes, personas que experimentaron complicaciones médicas y pacientes que tuvieron una estadía prolongada en las unidades de cuidados intensivos.

Pero más tarde, la información recopilada sugirió que aquellos que cursaban una enfermedad más leve también presentaron síntomas persistentes. Así lo comprobaron diversos trabajos científicos, entre los cuales se destaca “Secuelas clínicas de los sobrevivientes de Covid-19 en Wuhan”, llevado a cabo en China.

Según Vineet Chopra, profesor de medicina y jefe de la División de Medicina Hospitalaria de la Escuela de Medicina de Michigan, institución que presentó su propio estudio al respecto, los datos obtenidos revelan que entre un 52% y 87% de pacientes que ingresan con Covid-19 agudo moderado a grave experimentan síntomas durante al menos dos meses, e incluso más, después del alta.

Por otra parte, el estudio “Síntomas persistentes en pacientes post Covid-19 agudo” afirma que la fiebre, los escalofríos y los síntomas olfativos/gustativos suelen resolverse en dos a cuatro semanas, mientras que la fatiga, la disnea, la opresión en el pecho, los déficits cognitivos y los efectos psicológicos pueden durar hasta 6 meses.

Consecuencias psicológicas

Informes realizados en diferentes países sugieren que los síntomas psicológicos son habituales después de una infección aguda por Covid-19. En general, estos mejoran con el tiempo, pero pueden persistir hasta tres meses.

En una revisión más amplia que abarcó 12 estudios sobre síntomas psiquiátricos en pacientes con infección aguda por Covid-19, se observó confusión y alteración de la conciencia en nueve de ellos.

Uno de los estudios, que incluyó a 144 pacientes con Covid-19, encontró que la ansiedad se presentaba en el 35% y los síntomas depresivos en el 28%.