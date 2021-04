El ministro del Interior presente en la reunión de representantes empresariales sanjuaninos

ras el desarrollo de un foro entre representantes empresariales de distintos rubros productivos de la provincia de San Juan y el ministro de la Producción de la provincia, Andrés Díaz Cano, fue llevado a cabo un acto protocolar con la presencia del ministro del Interior , Eduardo De Pedro; el titular del Poder Ejecutivo, Sergio Uñac y el vicegobernador Roberto Gattoni.

La actividad fue cumplida en el foyer del Teatro del Bicentenario y estuvieron presentes también la ministra de Hacienda y Finanzas Públicas, Marisa López; y el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi.

En la ocasión, el gobernador y el ministro de la Producción realizaron la entrega de un proyecto que consiste en la instalación de una planta de procesamiento con capacidad de mil toneladas al día. Esto implica un incremento de la capacidad instalada en la provincia para procesar la materia prima que actualmente sale sin valor agregado, para ello se incorporarán áreas productivas en la cadena.

Durante la presentación, el ministro Andrés Díaz Cano brindó la bienvenida a las autoridades y comentó que en la presente reunión mantuvieron un fluido diálogo con los empresarios para abordar las problemáticas presentes en cada sector y las posibles soluciones con el objetivo de fomentar y potenciar un mayor desarrollo de la productividad.

Luego, en su discurso el ministro Eduardo De Pedro expresó que “estas reuniones se dan en el marco de un plan de escucha en el Ministerio del Interior y el presidente de la Nación. Empezamos una serie de jornadas con todos los gobernadores y gobernadoras para preguntarles cuál era la matriz productiva de cada provincia, ver de qué forma generamos las sinergias entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y los sectores empresariales para potenciar la matriz productiva. Y también teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos, los emprendimientos y ver de qué forma podemos diversificar la matriz productiva”.

“Para nosotros el federalismo tiene que ver con la posibilidad de desarrollarse a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El federalismo no es solo un conjunto de normas que ordena el funcionamiento político del país, sino que es un hecho concreto y real que tiene que ver con que cada argentino y argentina tenga la posibilidad de desarrollarse, de ser feliz en el lugar donde nacieron o donde eligieron vivir. Y no hay otra forma de desarrollarse, de vivir y crecer si no se tiene empleo, y esto se cumple en este caso con empresarios y empresarias que se animan a arriesgar, a invertir” manifestó el ministro del Interior.

Seguidamente agregó “estamos trabajando con un plan de desarrollo federal para tratar de ponernos de acuerdo en cuáles son las iniciativas que van a generar un aumento de la producción en la Argentina. Debemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son las obras prioritarias para fortalecer la matriz productiva de San Juan. Entonces, entre la provincia y la Nación hay que priorizar la inversión pública en función de aumentar la matriz productiva y aumentar los puestos de trabajo. En una reunión con el gobernador y los ministros hemos trazado el perfil productivo de San Juan, y eso se tendría que complementar con las conclusiones y aportes de esta reunión, para escuchar y tener en cuenta a los verdaderos actores principales de la producción”.

Por su parte, el primer mandatario provincial comenzó su alocución destacando la capacidad de superación de los sanjuaninos ante las adversidades como fue el terremoto. Luego agradeció el apoyo que el gobierno nacional tiene con la provincia. A continuación, sostuvo que “quienes se han expresado hoy acá forman parte de la realidad económica privada de San Juan. Representan la industria, al sector del comercio y los servicios, la minería, el turismo, la agricultura, la construcción. Y en un acuerdo estratégico que hemos logrado entre el sector público y el privado, pudimos revertir situaciones que parecían imposibles de poderlas revertir en el marco de la pandemia. Lo que ha sido virtuoso acá ha sido esta alianza estratégica entre el Estado, proponiendo soluciones y estrategias y el sector privado invirtiendo, apostando, arriesgando”.

Por último señaló que “el gran desafío será desandar el camino que se ha construido desde 1810 hasta la fecha que parece que el único lugar donde se nos permite vivir plenamente y desarrollarnos es en la Capital Federal. Eso ha sido una visión que ha durado mucho tiempo para los habitantes del interior. Veían allá la generación de un presente y un futuro que no veían acá. Debemos transitar un nuevo camino que genere mayores oportunidades en las economías regionales. Es esto básicamente lo que ustedes han planteado. Que sea lo mismo producir en San Juan que en la Capital Federal, estamos trabajando para que esto sea de esta manera”.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Facundo Ribeyrolles