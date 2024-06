Excelentes resultados de runners sanjuaninos en Mendoza

Se disputó en Mendoza el “Desafío al Arco”, una carrera de trail clásica en aquella provincia, que, tiene como símbolo el cerro que le da nombre y discurre por otros picos no menos difíciles e icónicos como el Santo Tomás, el Gateado o el Vizcacha.

San Juan, como es habitual, estuvo representada por un número importante de runners, logrando algunos de ellos excelentes resultados, especialmente aquellos que son de alto rendimiento y que –habitualmente- a nivel nacional ocupan lugares de privilegio en las clasificaciones finales.

Este trail se caracteriza por ser extremadamente técnico ya que está plagado de piedras y hay segmentos por los cuales los corredores deben transitar a los saltos entre cada roca.

En la edición 2024 el Desafío al Arco tuvo tres distancias: 50K, 30K y 12K y también se realizó la competencia de Kilómetro Vertical.

En 50K, lo corredores se encontraron con un desnivel positivo de 2.900 metros y el final de la carrera dio un podio constituido por el Nicolás Verdugo, de San Rafael (6h15m22s) y los sanjuaninos Facundo Nuñer (6h29m10s) y Nazareno Basualdo (6h41m21s).

Por el lado de las mujeres, la puntana Laura Bales fue la vencedora, con un registro de 8h37m22s, escoltada por las representantes locales, Verónica Chaile (8h52m19s) y Griselda Agostini (10h19m03s).

La competencia de 30K, tuvo un desnivel positivo 2.200 metros, donde entre los hombres prevaleció el runner de Mendoza Tomás Ballarini que marcó 4h02m12s y Danilo Brito, también local, con 4h17m53s; completó el podio el sanluiseño Cristian Bartolochini con un tiempo de 4h20m58s.

En 30K femeninos, la victoria quedó para la representante de Buenos Aires – integrante del seleccionado argentino de trail- Fernanda Martínez, con 4h26m07s, segunda fue la sanjuanina Soledad Sánchez (4h30m37s), clasificando en el tercer puesto la sanrafaelina Catalina Gallo (4h45m18s).

La distancia más corta, 12K, tuvo un desnivel de 750 metros y aquí hubo 1-2 sanjuanino, donde el primer puesto fue para Yoel Giménez, con 1h13m42s y la segunda ubicación quedó en manos de Lucas Vargas, que detuvo el cronómetro en 1h14m19s; la tercera ubicación fue del representante de San Carlos, Mendoza, Laureano Quiroga, con 1h15m09s.

Entre las chicas de los 12K, destacar la victoria de la sanrafaelina Pía Carayol (1h26m52s), llegando segunda, a cuatro minutos exactos, la bonaerense Olivia Castro (1h30m52s), quedando tercera la mendocina Emilce Giménez (1h34m39s)

La prueba de Kilómetro Vertical se corrió el viernes pasado, disputándose por la huella que lleva a la cima del Arco. La distancia que tuvieron que cubrir los trail runners fue de poco más de 4,5K que ofrecieron un desnivel positivo de unos 600 metros y donde el triunfo quedó para el corredor de Mendoza Carlos Becerra, con un tiempo de 28m26s; el segundo puesto fue para Facundo Nuñer, de San Juan, con 29m13s y Lucas Vargas, de San Juan, con 30m01s, quedando cuarto el mendocino Gustavo Galeano (30m31s) y quinto otro sanjuanino: Horacio Peñaloza (32m01s).

En tanto que las cinco primeras chicas fueron la sanjuanina Soledad Sánchez (35m16s) y cuatro mendocinas como escoltas: Belén Cabrera (35m35s), Pía Carayol (35m39s), Emilce Giménez (37m45s) y Pamela Nievas (38m14s).

Luego de su doble participación. Facundo Nuñer dijo: “El viernes –a las dos de la tarde- corrí el kilómetro vertical y el sábado a las cinco de la mañana largamos los 50K, con 3000 metros positivo, donde también salí segundo. Ahí tuve un inconveniente y me perdí un poco, pero finalmente todo bien.

Ahora estoy enfocado en la carrera de Brasil, en septiembre. Es posible que corra en Nono (Córdoba) en julio, aunque aún no termino de decidirlo. La carrera de Brasil es el 20 de septiembre y estaré viajando el día 17 a Paraty. Esta es una carrera clasificatoria para UTMB (Ultra-Trail de Mont-Blanc: es una ultra maratón de montaña. Tiene lugar anualmente en los Alpes, atravesando Francia, Italia y Suiza.), donde voy a buscar la plaza que no logré cuando no pude correr en Córdoba”.

Destacar la participación de la familia de Soledad Sánchez, ligada netamente a este deporte, donde su mamá, María Eugenia Ruiz llegó tercera en su categoría en 30K; su papá, Miguel Sánchez, fue segundo en su categoría en los 12K y su novio, Horacio Peñaloza finalizó quinto en el Kilómetro vertical, extrañando de la otra gran atleta de la familia, María Belén Sánchez, que no pudo estar presente por un estado gripal.

Por su parte, Soledad Sánchez, quien también estuvo en dos competencias, expresó: “Estaba inscripta en los 30K y se me ocurrió preguntarle a mi entrenador si le parecía que hiciera el Km vertical, para entrenar. Nunca había hecho eso, de correr dos días seguidos y menos en km vertical.

Fue todo improvisado, llegamos una hora antes, sin almorzar; apenas comí algo de arroz mientras íbamos en el auto y así se dio todo, como cuando no planeas nada y me fue espectacular. Eso fue el viernes, con 4,5 km y 600 metros positivos.

El sábado corrí los 30K y me fue muy bien, terminando segunda en la general; estoy feliz con el tiempo que hice, fue más dura que el año pasado, con un circuito diferente, pero que me gustó mucho y la verdad que no te cansabas de subir.

Fue una doble experiencia que disfruté de las dos distancias, siempre sintiéndome bien y es el tipo de carrera que me gusta, porque por ahí hay carreras de montaña con 20 km con 300 de nivel positivo, pero en ésta no parabas de subir en un sendero super técnico, con sectores donde habían sólo piedras y había que tener cuidado dónde pisabas y con bajadas con un filo lleno de espinas, donde hay que ir despacio; la verdad que tuvo mucha adrenalina”.