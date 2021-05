Feliz! Día seños

Ese lugar en donde nuestra imaginación da sus primeros grandes pasos, dónde hacemos amigos, aprendemos, creamos y los muros no existen: siempre podemos ir más alto y animarnos a crecer. El jardín es nuestro segundo hogar cuando somos pequeños y cuando crecemos no hay recuerdo de él que no esté lleno de emoción. De la mano de las señoritas, cada momento siempre va a ser recordado con muchísimo amor. ¡Feliz día a ellas especialmente! En estos tiempos, supieron darle rienda suelta a la creatividad y demostraron que con vocación, todo es posible, expresó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego.