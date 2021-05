Fuerte repudio a actos discriminatorios y xenófobos ocurridos en San Juan

Durante la mañana, la Mesa Provincial de Derechos Humanos junto con representantes de diferentes organismos de Derechos Humanos mantuvo un encuentro con el objetivo de aunar fuerzas y emitir un claro mensaje de rechazo a recientes hechos de vandalismo ocurridos en la provincia, que transmiten odio, discriminación y violencia. La reunión fue desarrollada en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados y estuvo encabezada por el titular del Poder Legislativo, Roberto Gattoni, junto a la ministro de Gobierno y titular de la Mesa Provincial de Derechos Humanos, Fabiola Aubone; y el prosecretario letrado de la Corte de Justicia, Humberto Vargas.

También participó el presidente de la Sociedad Israelita, Leonardo Siere; el presidente del INADI, Rodolfo Domínguez; el vicepresidente primero de la Cámara, diputado Eduardo Cabello; el vicepresidente segundo y titular de la Comisión de Derechos Humanos, legislador Carlos Platero; los diputados y diputadas integrantes de la Comisión: Ramón Núñez, Horacio Quiroga, Juan Carlos Gioja, Celina Ramella, Leonardo Gioja, Federico Hensel, Gastón Berenguer, Rubén Carrión, Miguel Ángel Sánchez y Nancy Picón. También, estuvo presente el titular del bloque Bloquista, diputado Andrés Chanampa; la diputada Graciela Seva, representante de la Cámara en la Mesa Provincial de Derechos Humanos junto con el diputado Horacio Quiroga; y representantes de las organizaciones de Derechos Humanos.

La reunión comenzó con la bienvenida del vicegobernador Roberto Gattoni, quien para explicar el motivo de la presente convocatoria recordó una serie de actos violentos y discriminatorios que tuvieron lugar en la provincia de San Juan en lo que va del año 2021. “El lunes 11 de enero hubo un hecho de vandalismo en la fachada del Partido Frente Grande; el viernes 18 de febrero hubo pintadas discriminatorias, xenófobas y antisemitas en el edificio de Médicos de Cabecera que atienden a pacientes de PAMI que está ubicado en el límite entre Capital y Rivadavia; el lunes 8 de marzo apareció un individuo con la bandera nazi y la cruz esvástica frente al monumento del Holocausto y coincidiendo con la marcha de mujeres trabajadoras; el miércoles 5 de mayo tuvo lugar un hecho de vandalismo en el local del MST San Juan, el partido que preside Mary Garrido; el viernes 7 de mayo hubo insultos hacia un profesor de la Universidad Nacional de San Juan en la carrera de Abogacía que tenía que ver con su pensamiento político; el domingo 9 de mayo hubo pintadas nazis frente a la sede de Canal 13 y Tiempo de San Juan; y finalmente el día 10 de mayo, hubo un hecho de vandalismo en un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo en Trinidad”.

Seguidamente manifestó que “ante esto nosotros como gobierno no sabemos si son hechos aislados o son hechos que están pensados y organizados, pero lo que sí estamos seguros es que en un Estado democrático no hay lugar para la violencia, el odio, la intolerancia o la discriminación. Lo que estamos haciendo es una rápida reacción institucional y ciudadana, repudiando y rechazando cualquier tipo de estos actos que he comentado recién. Queremos enviar un claro mensaje y aprovechar que estamos en la Cámara que, nosotros como gobierno y como sociedad, no vamos a permitir que ninguno de estos hechos suceda, ya sean casos aislados o que estén organizados. Damos un fuerte repudio y tenemos una fuerte convicción de que el camino es el diálogo y la tolerancia en la provincia de San Juan”.

La ministra de Gobierno de San Juan, Fabiola Aubone expresó que “verlos a todos acá me llena de esperanza de que este planteo que nos hace el gobernador desde el diálogo para que todos seamos parte de las soluciones. El Acuerdo San Juan es la gran herramienta que el gobernador ha puesto en valor para llevar adelante políticas públicas que tiene que ver con el diálogo, la escucha activa, y que todos seamos parte de las soluciones. Esto nos permite un camino de consenso que nos lleva a vivir en una sociedad en la que podemos estar orgullosos y que haya paz social. Es muy importante que podamos de manera plural escucharnos todos y poder repudiar este tipo de actos que sin poder determinar si es algo armado, o casual, lo cierto es que suceden y los debemos repudiar, porque no vivimos en una sociedad donde esto sea común o lo tengamos que naturalizar. Entonces de manera institucional, plural y muy sólida repudiamos estos actos. Hoy tiene la palabra cada sector para manifestarse, vamos a tomar nota y a partir de ahí vamos a redactar un comunicado que podamos sacar entre todos para repudiar este tipo de hechos”.

A su turno, el prosecretario de letrado de la Corte de Justicia de San Juan, Humberto Vargas dijo “en nombre del Poder Judicial y como integrante de la Mesa de Derechos Humanos venimos trabajando con bastante énfasis en los últimos tiempos. Queremos repudiar enérgicamente estas actitudes de violencia y discriminación que sin duda son inadmisibles en un Estado de Derecho y Democrático. El camino es el diálogo, el consenso y no la violencia o los actos discriminatorios”.

En representación de la Cámara e integrante de la Mesa de Derechos Humanos, el diputado Horacio Quiroga sostuvo que “da mucho gusto y tranquilidad ciudadana y republicana que ante estas manifestaciones de orden patológico de nuestra sociedad, en donde todavía convivimos con minorías que resisten a la comprensión ecuménica de los valores de la Democracia, tengamos este reflejo y este compromiso, tengamos esta decisión política de interpelarnos e interpelar a la sociedad en beneficio de consagrar los Derechos Constitucionales, las libertades y la paz social. Como ciudadano y actor de la democracia que nos merecemos repudiamos de manera clara y contundente. Decimos que bajo ningún punto de vista puede ser naturalizado estos actos y proclamamos a todos y todas que aquí hay un Estado presente encarnado en nuestras representaciones relativas que nos convocan y que va a velar por la garantía y la prosecución de la paz social en el territorio sanjuanino. Este es nuestro compromiso, este es la legitimidad de nuestra representación y este es el más caro anhelo humanista que la política le puede ofrendar a los ciudadanos y ciudadanas”.

Por su parte, el titular del INADI San Juan, Rodolfo Domínguez comentó que “nosotros venimos trabajando fuertemente en la Mesa de Derechos Humanos pero a su vez venimos trabajando con otros sectores que se sienten afectados por hechos discriminatorios. Con esto quiero señalar las palabras de las autoridades de los diferentes Poderes del Estado porque muestran claramente que hay una respuesta en San Juan, que la provincia de no está dispuesta, y la ciudadanía en su conjunto representada por estos poderes, a tolerar este tipo de actos. Nosotros como INADI tenemos una larga historia en el país y en la provincia, y lo que hemos venido haciendo sobre todo en el último tiempo, es coordinar acciones con la provincia como nunca antes, para prevenir todo este tipo de acciones. A partir del Acuerdo San Juan sin duda alguna la provincia se pone a la vanguardia de muchos temas, y uno de esos temas es el de Derechos Humanos”.

Más tarde, Gabriel Farías, representante de la agrupación HIJOS señaló que “hoy me toca hablar en representación de las organizaciones vinculada a los Derechos Humanos y quiero agradecer por esta convocatoria. A nosotros nos tranquiliza que esto se pueda llevar a cabo en la Legislatura provincial, porque necesitamos realmente que el Estado, quienes nos representan, tomen cartas en el asunto. Para nosotros es muy preocupante estas seguidillas de símbolos nazis. Si bien han aparecido siempre, muchos años atrás había jóvenes que lo hacían como un daño o travesura, pero realmente no entendían que significaba. En estas épocas han empezado a tomar mucho más fuerzas todo esto. Ha empezado a tomar mucho más relevancia porque también hay que recordar algo que es la lucha de la comunidad y el trabajo de las mujeres. El feminismo y todas las leyes que vienen trabajando y cómo se las viene catalogando “feminazis”. Y esto siempre ha sido algo que tenemos que tener en cuenta y que son alertas sobre las que tenemos que empezar a trabajar o que ya tendríamos que haber empezado a trabajar. Nos incluimos porque somos parte de esto, somos parte de la sociedad como organismo de Derechos Humanos que inclusive defendiendo la libertad de expresión, esto no es más que una provocación de odio y racismo que no tenemos que permitir nunca más. Necesitamos formación en Derechos Humanos en las fuerzas de Seguridad, en la docencia. Necesitamos empezar a formar jóvenes en las escuelas con estas temáticas, y que empiecen a entender la historia y los símbolos”.

Luego, Caterina Rímolo, representante de la Asociación Civil Mujeres con Nuevas Raíces, pronunció “ el hecho de recibir el apoyo de los tres poderes del gobierno, y que en una sola reunión estemos presentes los representantes nuestros y los representantes de otras personas que desde lo civil nos estamos moviendo y activando, nos hace sentir esa seguridad y esta democracia que estamos viviendo desde hace años. Y que en este momento es como que ha florecido y que es un fruto importante. Por ahí no se ha dimensionado lo importante de esta reunión frente a esta seguidilla de hechos que quizás parezcan aislados pero al ser tan seguidos y tan puntuales, es evidente que vienen menoscabando, vienen organizando, vienen muy de a poco haciendo daño. Entonces, sí tenemos que tomar cartas en esto, pero todos juntos como estamos hoy. Me parece fundamental promover la formación en Derechos Humanos en las escuelas, y la formación en historia argentina para que los chicos conozcan nuestra historia reciente”.

Después, el presidente de la Sociedad Israelita, Leonardo Siere, enfatizó que “lo que hoy planteamos acá es un tema que nos preocupa, moviliza y nos estamos ocupando. Un factor clave es la educación. Estos actos discriminatorios son un tema que no debe minimizarse, y en este sentido la importancia de este encuentro para manifestarnos unidos en un claro mensaje de que no es algo indiferente. La indiferencia siempre es lo peor, dejar pasar las cosas, pensar que no es nada, no es para tanto, es un tema que da los espacios para que pasen las cosas negativas. Quiero destacar el progreso social porque años atrás, cuando aparecía una esvástica o un problema así, era un tema o problema que tenían los judíos, y ahora tenemos una transformación en la dinámica social que entendemos que es un tema que nos afecta como sociedad toda. El mensaje de repudio es fundamental, de que no somos indiferentes a esto es fundamental, de que todos somos protagonistas también es fundamental. Si todos o cada uno de nosotros como ciudadanos, en nuestra singularidad, conocemos una situación que está llevando a esta manifestación de odio e intolerancia, tenemos que actuar en nuestra medida de alcance para que esto no ocurra, denunciando y colaborando, en el sentido que la construcción social la hacemos entre todos. Si bien es importantísima la acción de quienes nos representan en los poderes, todos y cada uno de nosotros somos protagonistas. Y la educación es totalmente fundamental donde se construye la memoria, y ésta se construye cada día, es una cuestión dinámica, sino se construye, la memoria se pierde”.

Y por último, como miembro de la Comisión de los Derechos Humanos, habló la diputada Celina Ramella y manifestó que “nos solidarizamos con los que están directamente afectados, pero creo que todos como sociedad debemos sentirnos afectados. En la Cámara nos ponemos a disposición, y justamente cuando hablaban de la educación y la necesidad de formar a nuestros jóvenes sobre qué ha pasado en la historia y cómo podemos salir adelante creo que es fundamental, y que desde acá podemos dar una mano muy importante, con el objetivo de lograr esta convivencia armónica entre todos, con tolerancia y respeto. Que todos podamos lograr vivir en paz, respetando las diferencias y los pensamientos de cada uno”.