“Hay gente buena en el mundo y vos sos uno de ellos”

Frank Joseph Wolek le manifestó su apoyo al policía y expresó su esperanza para que la pena de dos años de prisión y cinco de inhabilitación se pueda “suavizar”. Además, le prometió: “Cuando vuelva a la Argentina quiero encontrarme con vos e ir a tu casa en Salta”.

Ayer, el Tribunal Oral de Menores 2 de Capital Federal condenó a Luis Chocobar a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación por haber matado en diciembre de 2017 a Juan Pablo Kukoc (18), el adolescente que robó y acuchilló junto a un cómplice al turista estadounidense Frank Joseph Wolek, en el barrio de La Boca. El fallo de los jueces Jorge Ariel Apolo, Fernando Pisano y Adolfo Calvete implica que el policía no irá a la cárcel, al ser una pena menor de tres años y un día.

“La verdad es que estoy tranquilo por la gente que está acá, que me apoya, que me quiere y sabe lo que soy. La Policía de la Provincia tiene unos huevos impresionantes. Nada más, no voy a decir nada más”, fue lo único que dijo Chocobar al salir de Comodoro Py.

Hoy, un día después de haber procesado el veredicto, el policía volvió a reiterar su “tranquilidad por el rotundo apoyo de la sociedad”, aunque también manifestó sentirse “un poco triste por la situación”. “Triste porque me abandonó la Justicia. Yo soy un fiel servidor de la justicia, pero siento que falló en contra mía”, se explayó en una entrevista con A24.

Fuente: Infobae