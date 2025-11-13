Horóscopo 13 de noviembre

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de noviembre, la primera etapa de Mercurio retrógrado complica los viajes, estudios y planes a futuro. Si algo se pospone o cambia de dirección, no lo tomes como bloqueo: el universo te está pidiendo revisar tus motivos antes de expandirte. Cuida tus palabras al hablar de temas filosóficos o espirituales. Este tránsito te enseña a tener fe incluso sin mapa.

Tauro

Esta semana Mercurio retrógrado te lleva a revisar temas financieros, de confianza o intimidad. Acuerdos económicos, herencias o compromisos compartidos podrían entrar en revisión. Si sientes inestabilidad emocional, respira. Evita decisiones impulsivas con tu dinero, si un contrato o negocio se termina, es porque ya dió lo que tenía que dar.

Géminis

La primera etapa de Mercurio retrógrado activa la comunicación en pareja o con socios. Viejas conversaciones pueden volver, pero con oportunidad de resolverlas. Lo que no digas puede malinterpretarse. Sé paciente: el amor y los acuerdos en pareja requieren revisión, no perfección. Este es un buen momento para renegociar acuerdos.

Cáncer

Esta semana, Mercurio retrógrado complica la rutina, el trabajo y la salud. Los retrasos en proyectos o pendientes son señal de que necesitas reorganizar tu agenda. Escucha a tu cuerpo. Revisa tus hábitos, tu tiempo y tus límites. Si todo se siente lento, aprovecha para revisar lo que ya no funciona en tu estilo de vida.

Leo

La primera etapa de Mercurio retrógrado anuncia amores del pasado que podrían volver, o proyectos creativos que pueden replantearse. No tomes nada como definitivo. Este tránsito te pide revisar tus deseos: ¿amas desde el entusiasmo o desde la necesidad de atención? Cuida los impulsos y deja que el arte y la creatividad te guíen. ¿Qué quieres crear en diciembre?

Virgo

Mercurio, tu planeta regente, retrograda y detiene asuntos de hogar o familia. Mudanzas, remodelaciones o conversaciones familiares importantes podrían retrasarse. No fuerces soluciones rápidas. Este tránsito te invita a sanar tus raíces emocionales. Revisa lo que sientes antes de intentar “arreglar” lo externo.

Libra

Esta semana, Mercurio retrógrado altera la comunicación. Mensajes extraviados, malentendidos o fallas tecnológicas podrían frustrarte, pero todo tiene un propósito: que bajes el ritmo y veas algo de lo que no te habías percatado. Es un excelente momento para reconectar con hermanos o viejos amigos.

Escorpio

La primera etapa de Mercurio retrógrado viene a revisar las finanzas, la autoestima y tus recursos. Evita compras impulsivas o préstamos. Es tiempo de preguntarte en qué inviertes tu energía y si lo haces desde la confianza o desde el miedo a perder. Todo lo que se retrasa o cancela, te prepara para un manejo más consciente de tu valor y tus recursos.

Sagitario

Mercurio retrograda en tu signo y te obliga a pausar para repensar tu dirección personal. Puedes sentir confusión sobre tus metas o tu identidad, pero esta revisión es necesaria. Replantea cómo te presentas al mundo y qué mensajes estás dando. Si algo no fluye, detente: tal vez el camino ya cambió.

Capricornio

La primera etapa de Mercurio retrógrado mueve tu inconsciente. Sueños, recuerdos o señales del pasado reaparecen. Este tránsito te pide silencio, descanso y perdón. No intentes racionalizarlo todo; hay verdades que se entienden desde el alma. Evita confrontaciones y escucha lo que tu intuición te está diciendo.

Acuario

Esta semana, Mercurio retrógrado puede causar confusión en grupos, amistades o proyectos compartidos. Los malentendidos se aclaran dialogando. Revisa tus redes sociales y los compromisos con tu comunidad. Si algo se frena, probablemente es porque necesitas redefinir con quién y para qué compartes tu energía.

Piscis

La primera etapa de Mercurio retrógrado reevalúa tus metas profesionales. Puede haber demoras, cambios de dirección o replanteamientos. No tomes decisiones impulsivas: observa hacia dónde se mueven las cosas antes de actuar. Si un proyecto se detiene, úsalo como oportunidad para afinar tu estrategia.

Fuente: Vogue