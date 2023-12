Horóscopo 15 de diciembre

Aries

Con Mercurio retro en Capricornio, como lo vimos en tus horóscopos de diciembre, es probable que estés pensando mucho en tu carrera y negocios, o que tu carrera profesional requiera más reflexión de lo habitual. Hablas con autoridad y tus ideas pueden salir a la luz pública.

Tauro

Con Venus en Escorpio, estar en pareja parece ser demasiado importante, pero evita apresurarte a iniciar algo que quizá no es lo mejor para ti. Tu independencia, las nuevas experiencias y el crecimiento intelectual son el foco principal de esta semana.

Géminis

Con el Sol en Sagitario tienes una necesidad mayor de lo habitual de estar en pareja. Rebotar ideas con alguien te ayuda a comprenderte mejor a ti misma. Un compañero, socio, par o mejor amiga, se convierte en un espejo para tu propio autodescubrimiento.

Cáncer

Este fin de semana puedes esforzarte por alcanzar la perfección en tu trabajo. La eficiencia parece ser tu objetivo ahora. Tu salud física, así como la relación entre tu cuerpo y tu mente, están en el centro de atención

Leo

La temporada de Venus en Escorpio habla de un periodo muy beneficioso para la relación que tienes con tu familia o las personas con las que compartes un hogar. Es probable que te sientas decididamente más extrovertida que en semanas anteriores.

Virgo

Tus pensamientos se vuelven hacia los niños, los placeres o el romance durante Mercurio retro en Capricornio. Es posible que esta semana disfrutes juegos que implican competir con otros a nivel mental.

Libra

Aprovecha diciembre para dedicarte a la planificación financiera. Venus en Escorpio es una buena posición para ti, para ganar dinero a través de la tecnología, las comunicaciones, la redacción o como contadora.

Escorpio

Venus en tu signo hace de este, un mes en el que te muestras social y gentil, lo que puede ayudarte a conocer a personas nuevas. Cuida tu dinero porque eres propensa a tener pérdidas financieras, guarda tu tarjeta, tu dinero y revisa bien las transacciones que haces durante el mes.

Sagitario

Es una semana que te regala una renovación de energía y vitalidad, es buen momento para aumentar tu confianza personal y tu autoestima. El énfasis está en explorar tu autoexpresión. ¿Qué tipo de impresión causas en los demás?

Capricornio

No pierdas la fe porque no la salida del bosque. Si has estado forzando una situación, quizá sea momento de dejarla ir. Permite que las cosas sanen según el tiempo divino y mejor enfócate en cerrar un ciclo, perdonar y liberar.

Acuario

Mercurio retro en Capricornio aspecta para ayudarte a descubrir secretos o información que se mueve tras bambalinas. Tu mejor estrategia es ser discreta durante esta temporada, pero reunir la información que descubras, para usarla a tu favor a mediados de enero.

Piscis

Venus en Escorpio hace de este, un mes en el que puedes hacer un viaje largo, conocer a alguien, interesarte por alguien de un país extranjero o que tenga un estilo de vida completamente diferente al tuyo.

Fuente: Vogue