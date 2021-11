Horóscopo 15 de noviembre

ARIES

Eres una persona a la que le gustan las emociones fuertes, arriesgada y sin temor a equivocarse. Solo debes tener un poco de cuidado a hora de tomar decisiones, pues será mejor que pienses las cosas dos veces antes de actuar de manera impulsiva.

En el amor las cosas están fluyendo a tu favor y muy pronto recibirás eso que tanto deseas, pues te corresponderán como tantas veces lo has soñado.

TAURO

Si sientes que el trabajo te está absorbiendo demasiado y sientes mucha presión, tienes que encontrar la forma de darte un tiempo para ti, para que te relajes y te sacudas el estrés. Es verdad que las obligaciones se tienen que cumplir, pero antes que todo estás tú y tu salud, así que cuídate para que estés bien y rindas como te lo exigen y lo deseas.

GÉMINIS

Están por llegar buenas noticias a tu vida, pues te llegará la oportunidad de generar un ingreso extra para sanar tu economía. No debes preocuparte por cosas que no han ocurrido, mejor ocúpate por las que están pasando y tienes que afrontar.

Eres una persona muy capaz e inteligente y eso te traerá buenos resultados. En el amor estás rodeada de mucha gente que te quiere, valora y respeta, así que ese sentido no tienes mayor problema.

CÁNCER

Hay una situación que te preocupa mucho, que no te la puedes sacar de la cabeza, pero todo saldrá bien. La situación se resolverá a tu favor y tendrá un final feliz.

En el aspecto laboral estás de maravilla, las cosas han salido bien y así seguirán. Cuida tu salud, es muy importante que hagas un poco de ejercicio para sacudirte el encierro y lo oxidado. Tu color para esta semana es el azul y tu número no podría ser uno mejor que el 10.

LEO

Las cosas en el trabajo no han salido como las esperabas. Tienes que poner más de tu parte y esforzarte al máximo para que no tengas problemas. Recuerda que muchas cosas dependen de que estés bien en lo laboral, así que tienes que cambiar la actitud y darle para delante.

De la misma manea debes poner mayor atención en tu entorno familiar, con algunos comentarios sueles herir a la gente que te quiere.

VIRGO

Estás en una etapa de tu vida en la que debes tomar una decisión muy importante que marcará tu rumbo. Piensa, analiza y decide sin temor a equivocarte. Eres de esas personas que a todo el mundo les cae bien porque tienes carisma y emanas una vibra muy importante.

En esta semana los astros estarán de tu lado, así que todo lo que hagas arrojará resultados positivos. Abre las alas y vuela lo más alto que puedas.

LIBRA

Si eres de esas personas a las que les gusta la comida chatarra, llegó el momento de restringir un poco ese gusto si no quieres que tu salud se vea afectada. En estos días, te ha dado por comer en demasía, tal vez por ansiedad o gula, así que mejor aliméntate de mejor manera.

Es un buen momento para planear el viaje que tanto has deseado, así que pon a funcionar las ideas para hacerlo realidad.

ESCORPIO

Tu fuerte carácter te hace una persona muy especial pues, así como puedes ser directo y reacio, también te puede hacer interesante y atractivo, así que disfruta de todo lo que hagas, con quien lo hagas.

Pon a funcionar la experiencia que te ha dejado la pandemia, con sus altas y bajas, con las buenas y malas, para ser una mejor persona. No estaría mal que les externes tus sentimos a las personas que quieres.

SAGITARIO

Te gusta la fiesta, ser una persona entregada y apasionada, pero no olvides marcar los límites, pues todo en exceso es malo. Debes ser más sincero contigo mismo y con esa persona que tienes a tu lado para todo funcione mejor.

Es momento de probar suerte en otros rubros, muestra y prueba tus habilidades. Igual y te sorprendes y sorprendes a los demás.

CAPRICORNIO

Debes bajarle al mal carácter y disfrutar de la vida, recuerda que hasta las pequeñas cosas pueden ser importantes. En estos días recibirás una noticia de alguien a quien no ves en mucho tiempo, esto le traerá alegría a tu corazón, pues podría tratarse de un viejo amor.

No hagas caso a los chismes, nunca falta alguien que busque meterte en problemas o malos entendidos.

ACUARIO

Los problemas de salud van mejorando, pero no descuides el tratamiento para que no recaigas. Es muy importante que sigas las indicaciones al pie de la letra para que todo vaya mejor.

Mantén el buen humor que te caracteriza y ese pensamiento positivo a pesar de las adversidades. El trabajo comienza a mejorar y eso se reflejará en tu economía, lo que te dará tranquilidad para seguir adelante.

PISCIS

En el amor no andas del todo bien, pero no te desesperes, todo se solucionará. No debes aferrarte a algo que no es o no puede ser. Deja que las cosas fluyan como deben hacerlo y el tiempo te enseñará cuál es el camino que más te conviene.

Ten cuidado con tus amistades, no a todas las personas les debes abrir toda tu confianza. Sé una persona cautelosa en esta semana.

COMPARTIR

Sharing is caring!