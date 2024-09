Horóscopo 16 de septiembre

Aries. Ponete alerta y verificá que podés confiar en las personas a quienes no tenías en cuenta hasta hace poco tiempo.

Tauro. No evites las responsabilidades, no es un buen momento para que no les des las atenciones ni el tiempo que necesitan.

Géminis. Estarás especialmente comunicativo con tus amigos y será un buen momento para resolver posibles malos entendimientos.

Cáncer. No te gustan los enfrentamientos cuando estás de buen humor, sin embargo, te resultará difícil evitarlos.

Leo. Todo el brillo que posees iluminará al mundo que te rodea. El ingenio es propicio para lograr las metas que te propones.

Virgo. Las cosas se harán de la manera que vos lo propongas y vos crearás la vida que desees vivir. Tienes la capacidad para hacerlo.

Libra. La palabra a tener en cuenta hoy será caos, especialmente en el hogar y cerca de los tuyos. Los problemas serán temporarios.

Escorpio. Te sentirás como que no estás pasando por un buen momento, y esto es lo que no te permite mejorar. Esforzarte más.

Sagitario. Si surge alguna dificultad o alguna cuestión pendiente, es el momento de que hagas un pequeño esfuerzo para resolverla.

Capricornio. No es una etapa auspiciosa para que trates de exigir por demás las cosas. Todo llegará en tiempo y forma apropiada para vos.

Acuario. Te adherís demasiado a viejas estructuras y el dinamismo de este momento impone la necesidad de modificar ciertos parámetros.

Piscis. Pronto podrás tener toda la novedad y el drama que ansías. Más razón entonces para ignorar la potencial diversión de hoy.