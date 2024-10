Horóscopo 17 de octubre

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de octubre de 2024, con la luna llena brillando en tu signo, esta semana vas a dar un paso importante dentro de tu camino al autodescubrimiento. Tienes quince días para descubrir qué es lo que realmente sientes y deseas y ponerte en acción.

Tauro

Es una semana en la que puedes sentirte un tanto nostálgica, triste o abrumada por el pasado. Procura no hundirte en negatividad y mejor aprovecha la energía de la Luna Llena en Aries para cerrar un ciclo de manera de-fi-ni-ti-va.

Géminis

La Luna Llena en Aries es para soltar un ideal de futuro que ya no se alinea con la mujer en la que te has convertido en los últimos meses. Es momento de culminar un proyecto en redes sociales o con un equipo de trabajo. Hay un ideal que ya no se puede sostener, suéltalo.

Cáncer

La Luna Llena en Aries trae un golpe de energía importante en tu zona de éxito y reconocimiento. Te va a mostrar qué proyectos, relaciones y planes de vida ya dieron lo que tenían que dar. Un hombre importante puede salir de tu vida.

Leo

La Luna Llena en Aries te favorece para tener una plática importante o una negociación para la que llevas tiempo preparándote. Información importante está por salir a la luz. Un mentor puede salir de tu camino a lo largo de los próximos quince días.

Virgo

Es momento de renacer, de terminar, de mudar de piel y de hacer un anuncio o cambio radical en tu estilo de vida que se sienta como un nuevo momento de vida. La Luna Llena en Aries, es una luna de metamorfosis para ti.

Libra

La Luna Llena en Aries brilla en tu zona de pareja y sociedades. Así que marcará el final de un ciclo que has estado viviendo con socio o pareja. Este final puede traer sanación y conciliación, pero también separación y rupturas.

Escorpio

La Luna Llena de hoy te mostrará qué proyectos y relaciones laborales ya no pueden seguir adelante. Es un periodo que marca finales y cambios en tu estilo de vida. Alguien puede renunciar o cambiar de trabajo en estos días.

Sagitario

Si ya te diste cuenta de que un proyecto o relación ya no tiene futuro, esta Luna Llena en Aries viene a finalizarlo. Este tipo de finales se caracterizan por ayudarte a dejar ir algo o a alguien que no te hace sentir valorada o apreciada como deseas, que no te reconoce.

Capricornio

La Luna llena de hoy brilla en tu zona de hogar y familia. Con ella terminas un proyecto o rompes una zona de confort. Se anuncian cambios en tu hogar, mudanzas o decisiones familiares.

Acuario

La Luna Llena en Aries de hoy te va a pedir que soluciones todos los conflictos y malentendidos en tu entorno. Si has participado en chismes, manipulaciones o mentiras, esta Luna va a sacar todo a La Luz.

Piscis

La Luna Llena en Aries del día de hoy marca el momento en el que puedes comprar algo para lo que habías estado ahorrando. Puedes recibir pagos retrasados o cancelar una deuda. Un contrato se puede terminar.