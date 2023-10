Horóscopo 2 de octubre

ARIES

Hoy el Universo enfrenta las energías de Mercurio y Neptuno generándote un estado de mucha expectativa e ilusiones, por eso, debes tener cuidado en todo lo que hagas y decidas. Es importante que, al conversar con los demás, tengas cuidado y te expreses claramente sin tomar por cierto que te hayan entendido.

TAURO

Hoy será un día en el que se exaltará tu característica de vivir romances y situaciones amorosas clásicas de películas. Si bien esto sería muy lindo, también podrías llegar a un falso idealismo con algo que te digan o escriban y que tú lo interpretes como una declaración de amor sin que sea así.

GÉMINIS

Hoy Mercurio hará su último oposición del año con Neptuno, planeta asociado con el idealismo. De esto podría sucederte que te dejes llevar por un falso optimismo y que aumente tu ánimo a gastar más dinero o hacer algún tipo de inversión que sea un fraude.

CÁNCER

Mercurio hará un contacto con Neptuno que, al no ser tan favorable, podría llevarte a falsas expansiones y hacerte creer en todo aquello que no se ajuste a la realidad. Tendrás que ser muy cuidadoso y reforzar tus sanas convicciones para no engañarte a ti mismo o soñar con algo que no puede ser realizado.

LEO

La combinación de energías de Mercurio y Neptuno chocarán entre sí. La influencia que podría tener en ti será un enfrentamiento entre la realidad y tus ilusiones. De esta oposición, podría ganarte un estado de temores e inseguridades, y que decidas retirarte de algunos proyectos cediendo posiciones.

VIRGO

Recién acaba de estar Mercurio directo, quizás no sientas este cambio y hoy esto podría complicarse más con el cruce de energías que tendrá con Neptuno retrógrado.

LIBRA

Será un día difícil en el cual tus estados de ánimo pasarán por mucha inestabilidad, esto por el enfrentamiento que tendrán Mercurio y Neptuno retrógrado; particularmente, a través de una noticia o una situación que derrumbe tus esperanzas. Te sugiero ser objetivo en las relaciones personales y no evitar ver la realidad de algo o alguien en tu vida.

ESCORPIO

En los últimos días, has pasado por muchos desequilibrios; desde estar muy negativo hasta a un extremo del optimismo. Hoy el Universo podrá brindarte un exceso de ilusiones por ello, pero deberás tener cuidado.

SAGITARIO

Hoy tus emociones despiertan muy exaltadas debido al enfrentamiento entre Mercurio con Neptuno retrógrado, planeta asociado con las historias de amor.

CAPRICORNIO

En los últimos días, el Universo te ha hecho pasar por estados realistas y hoy hará despertar tu idealismo con la oposición entre Mercurio y Neptuno. Podrían generarse situaciones confusas a través de personas que no tienen muy buenas intenciones contigo, ya que por ser un signo sensible atraes este tipo de situaciones.

ACUARIO

Hoy Mercurio y Neptuno se combinarán de una forma en la que, a medida que pasen las horas, más deberás controlar la tensión emocional, aclarar tu mente y no ser tan sensible.

PISCIS

Hoy podría ser un día difícil de acuerdo con tu horóscopo, ya que podrías pasar por confusiones y baja vitalidad, tanto física como psicológica, por el enfrentamiento que tendrán Mercurio y Neptuno. Podrías recibir noticias que sean muy diferentes a tus ilusiones relacionadas con viajes y reencuentros familiares.