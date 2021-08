Horóscopo 20 de agosto

Aries. Tu compromiso y tu generosidad a veces se ven abusadas por personas de tu misma familia. Dale valor a tus cosas.

Tauro. En medio de estos días conflictivos, aparecerán ofertas y perspectivas de progreso que te sorprenderán. Te sentirás más animado.

Géminis. Usa este día para reunir información y planear tus objetivos. Hazte responsable de tus actos y no tengas miedo de admitir errores.

Cáncer. Hoy quizás te enteres de algún rumor inquietante sobre personas que conoces, o sobre tu situación laboral. No te sorprendas.

Leo. Un sueño te despertará hoy con un sabor amargo en la boca. Dale sólo la importancia que merece y saca de él solamente lo positivo.

Virgo. Deberás ser muy cuidadoso y estar prevenido, pues la energía que recibes es negativa y puede destruir lo que has conseguido.

Libra. Es un buen momento para lanzar proyectos importantes a larga escala, estás en un período de cosecha de lo plantado.

Escorpio. Experimentarás ciertos inconvenientes con los planes que tenías para la jornada de hoy. Deberás improvisar soluciones.

Sagitario. Hoy será un día especial. A causa de una imagen que verás en la calle empezarás a observarte a ti y al mundo que te rodea.

Capricornio. No te presiones si no puedes hacer hoy todo lo que tenías planeado. Te exiges demasiado y no puedes con tantas cosas.

Acuario. A veces es muy interesante hablar con alguien que viva circunstancias similares o con alguien que sea especialista en esa materia.

Piscis. Has vivido demasiado rápido estos últimos días y se te han escapado varios detalles. Tómate con más calma los problemas familiares.