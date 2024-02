Horóscopo 21 de febrero

Aries. Vivirás una jornada extraña en el día de hoy. Todo parecerá complicarse irremediablemente, pero se solucionará solo.

Tauro. Evita incurrir en costumbres que sabes te traerán inconvenientes con tus seres queridos. Deja pasar los tragos amargos.

Géminis. Sentirás que es hora de ponerles final a ciertas preocupaciones que te han acosado por un largo tiempo. Jornada de cambios.

Cáncer. Una noticia inesperada causará gran estupor en tu ambiente laboral, pero a ti no logrará afectarte. Investiga más.

Leo. Los altibajos en tu estado de ánimo harán que tus colegas no sepan cómo acercarse a vos, estarás muy irritable y colérico.

Virgo. Hoy recibirás una correspondencia un tanto misteriosa. Te agradará conocer su contenido, es algo que ni te imaginas.

Libra. Un amigo te pondrá en contacto con oportunidades de inversión que son tan efímeras como redituables. Obtendrás altos beneficios.

Escorpio. Tendrás la oportunidad de enfrentarte a ciertas preocupaciones que te acecharán hace tiempo y lograrás salir victorioso.

Sagitario. Finalmente contarás con un poco de tiempo para poder compartir con tus seres queridos en la jornada. Disfrútalo.

Capricornio. Lograrás desembarazarte de ciertas preocupaciones que te agobiaban en el pasado. Buenas noticias en puerta.

Acuario. No saques a relucir tus problemas familiares delante de personas que no son de tu confianza. No le des tema para cimentos.

Piscis. Tu prestigio comienza a expandirse y hoy ocuparás el centro de la escena gracias a tus brillantes ideas. Felicitaciones.