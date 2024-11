Horóscopo 21 de noviembre

Aries

Cuida tus ideas y los juicios que haces, porque durante el final de noviembre puedes estar mucho más obstinada que de costumbre. Los bloqueos emocionales se pueden manifestar como colitis o problemas digestivos. Si te sientes muy inquieta o estresada, busca una salida saludable como hacer ejercicio.

Tauro

Si no tienes nada importante que decir, o no estás segura de querer revelar lo que está naciendo en tu mundo y tu mente, guarda silencio y conserva el misterio un par de semanas más. Hoy, puedes ganarte cualquier corazón con maneras suaves y refinadas.

Géminis

Esta semana es para tomar una decisión importante en tu vida amorosa o junto con tu pareja. Estás buscando compromiso, equilibrio y la posibilidad de destacar socialmente a través de aquello que estás planeando de la mano de tu socio o pareja. Necesitas sentirte útil, y eso te puede llevar a ayudar a los demás de pequeñas formas.

Cáncer

El final de noviembre es para que revises lo que sucede en tu medio profesional, porque las oportunidades para embellecerlo o generar una nueva abundancia son latentes. Es momento de hacer nuevas amistades con personas que nacieron en un lugar distinto al tuyo.

Leo

Es muy importante que vayas buscando un pasatiempo o actividad que te permita aprovechar toda la energía mental que tienes encima. Porque debes vivir el final de noviembre y esa temporada de Mercurio retro, con la mayor calma y claridad mental posible.

Virgo

Esta semana tu hogar, tus raíces, tu familia y aquello que viviste y aprendiste de tu historia materna se hace especialmente importante. Tu fuerza vendrá de tus ganas de establecer un hogar propio, mejorar la situación en el y claro, habrá conversaciones muy importantes al respecto.

Libra

La semana, te regala mucha agilidad mental y verbal, incluso puedes mentir con facilidad y convencer a quien quieras de lo que quieras, pero cuidado con las consecuencias a futuro porque durante Mercurio retro, tus palabras pueden regresar como un bumerán.

Escorpio

La semana va a fortalecer tu convicción de que todo lo que hay en la Tierra y en el universo, puede entenderse y explicarse racionalmente, y esta búsqueda de respuestas te llevará a una comprensión más profunda de tu entorno.

Sagitario

Las últimas semanas, has estado mucho más sensible que de costumbre, y en pareja, has necesitado seguridad para permanecer en la historia. Es importante que antes de que la semana termine, revises si en verdad estás a lado de alguien leal, por quien te sientes protegida y atesorada.

Capricornio

¿Qué te estorba en tu camino a expandirte? Esta reflexión te toca hacerla durante un mes que también te tendrá ocupada poniéndole atención a tu dinero, tu trabajo, tus posesiones materiales y tu ética laboral. Ah, y por si no fuera suficiente, este es el momento del año en el que debes de brillar desde tu amor propio

Acuario

Inicias la semana buscando darle más sentido a tu vida, y cualquier actividad que despierte tus emociones profundas o prohibidas te atrae. Adelante, di lo que sientes y ya no lo lleves a cuestas, pero recuerda que también, puedes aprender mucho sobre ti misma escuchando a los demás.

Piscis

Estás trabajando mucho, tu carrera profesional, tus planes a largo plazo y todo eso que haces para poner tu nombre muy en alto, te ha tenido ocupada. Y no es para menos, el final de 2024 viene a hacerle presión a la responsabilidad que debes demostrar para ir por esas metas grandes que estás proyectando.

Fuente: Vogue