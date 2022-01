Horóscopo 22 de enero

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Usted y un asesor podrían no ponerse de acuerdo. No gaste demasiado si hace vida social. Buenas ideas. Evite desconfiar demasiado de los demás.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Una tarea que ha estado realizando durante algún tiempo comenzará a dar frutos. Su inspiración está al máximo. Oportunidades de ganancias financieras.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Los lazos afectivos se harán más fuertes. Será invitado a un lugar especial. Favorable para actividades con niños o con su pareja. Lo creativo irá bien.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Podrá lograr mucho si actúa en forma reservada hoy. Nada podrá desviarle de alcanzar sus fines. Un contacto social le será muy útil para su trabajo.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

No se muestre malhumorado o autoritario. Si controla su temperamento los demás estarán gustosos de cooperar con usted. Noche favorable para el amor.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Aunque se sentirá muy inspirado, no es el momento para dar a conocer sus ideas. Siga trabajando en sus planes en privado. Haga vida social esta noche.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Planeará un viaje con su pareja repentinamente. Un allegado tiene una sugerencia interesante que debería escuchar. No gaste demasiado en diversiones.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Día excelente para lo que concierne al trabajo y para tratar con superiores. Esta noche mida sus palabras. Evite hablar sin tacto.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Excelente juicio en lo que respecta a su carrera. Buen momento para lograr entrevistas y reuniones con superiores. Por la noche se sentirá inquieto.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

No tenga mucha fe en lo que le diga una persona que tiende a exagerar. Preste atención a sus finanzas. No se muestre tan sensible esta noche.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

No permita que pequeñas preocupaciones interfieran en su armonía romántica hoy. Positivo para lo financiero y para cuestiones de residencia.

Fuente: El Universo

