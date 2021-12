Horóscopo 24 de diciembre

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Se dedicará a pensar como aumentar sus ingresos. Quedarse en casa no será buena respuesta. Acepte invitaciones, haga amistades y busque contactos.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Le resultará difícil concentrarse en sus tareas inmediatas, pero su entusiasmo respecto a planes sociales no tendrán límites. Sucederá algo afortunado.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Día para ir de compras, pero no para adquisiciones importantes. Logrará una comunicación excelente con quienes le rodean y dará a conocer sus ideas.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Solucionará fácilmente una situación irritante con el ser amado. Parecerá tener la palabra exacta para cada ocasión. La aprobación le dará más confianza.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Aún subsistirá una preocupación del día anterior. Momento excelente en el plano del amor. Una velada tranquila en el ámbito del hogar será lo mejor.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Sostendrá una conversación con el ser amado en relación al dinero. No tome decisiones laborales que alterarán su vida. Noche especial para descansar.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

No estará seguro de querer recibir invitados hasta no terminar algunas tareas domésticas. No se involucre en amores clandestinos. Tendrá problemas.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Su hábito de querer olvidar todo cuando tiene un problema no le hará ningún bien. Tendrá que enfrentar la situación directamente o habrá complicaciones.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Alguien a quien conozca accidentalmente podría, en cierto momento, impulsar su carrera. Evite hacer vida social hoy. Descanse y duerma suficiente.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Una situación monetaria podrá hacerle sentir muy mal éticamente. Planee un viaje divertido para un futuro próximo. Noche para el amor y la recreación.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Acuerdos con socios y clientes. Evite firmar contratos por ahora. Investigue todas las opciones para asegurarse de hacer un buen trato. Crisis en el hogar.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Estará verdaderamente sociable y será el alma de una fiesta. Pero no se agote. Necesitará su energía para atender responsabilidades laborales.

Fuente: EU

