Horóscopo 26 de octubre

Aries

Tu talento creativo se magnifica durante el final de mes como lo vimos en tus horóscopos de octubre y te permite apreciar tu habilidad para poder comercializarlo, aprovecharlo de alguna forma o simplemente, darle un nuevo valor. Es momento de pensar fuera de la caja en busca de fuentes de ingreso novedosas.

Tauro

Trata de estar relajada, durante la última semana del mes parece que antes de entenderte a ti, necesitas entender a tu pareja (o expareja). Insistir en conocer todo respecto ‘al otro’ y analizar lo que ocurrió en su cabeza, puede llevarte a la fatiga mental y emocional.

Géminis

Quieres perfeccionar tus habilidades o métodos, por eso te estás enfocando en las partes pequeñas que forman el todo para mejorar tu vida diaria. Te puedes mostrar más crítica que de costumbre, pero es necesario para que descubras qué funciona, y qué no.

Cáncer

Octubre es para que prepares cambios en tu mundo, cambios que aspectan para generar una nueva belleza o un nuevo sentido de valor. Es el momento del año en el que debes de revisar qué lugar le estás dando dentro de tu corazón a cada historia, cada persona, cada proyecto.

Leo

A lo largo de esta semana puedes ampliar enormemente tus horizontes si tienes en mente la idea de continuar con tu educación, o actualizar tus ideas. Busca cursos, talleres, mentores, libros y todo tipo de herramientas que te permitan actualizar tus conocimientos o seguirte especializando.

Virgo

Esta semana, puedes estar haciendo o planeando viajes cortos por trabajo o para mantener contacto con hermanos y amigos. Puede ser una semana muy ocupada en la que tengas que dirigir muchas actividades al mismo tiempo.

Libra

Si estabas esperando el mejor momento del año para hablar de dinero, hacer un plan financiero o poner orden en tu patrimonio, esta es la mejor semana del mes para ello. Las oportunidades astrológicas te favorecen para dar con la solución que necesitas, o para abrir una puerta que quieres cruzar.

Escorpio

A lo largo de octubre, tus relaciones personales deben de aportar algún tipo de elemento poco convencional, mágico o emocionante, para mantener tu interés. No es el momento del año en el que quieras conformarte con estabilidad y rutina, por el contrario, quieres pasión, emociones desbordadas y un compromiso desde el alma.

Sagitario

No dudes en ayudar a los demás a través de esas oportunidades que se presenten para hacerlo, es posible que obtengas mucha satisfacción en ello. Es un cierre de mes que te conecta con tu vena artística, pero también, con tu parte espiritual y tu fe.

Capricornio

A lo largo de octubre, puedes sentir mucha atracción por personas que se encuentran en otro lugar del mundo, a distancia, o que tienen un origen cultural distinto al tuyo. Esta misma energía te llevará a cuestionar tus creencias, ideas y te dará los motivos correctos para perseguir una nueva aventura.

Acuario

Es normal si en estos días, te sientes inclinada a cargar con más responsabilidad dentro de tu equipo de trabajo o con tu grupo de colaboradores. Pero vigila bien esta tendencia, ya que si no eres cuidadosa, puedes terminar la semana con un burn out, debido a las cargas extra que no te correspondía llevar sola.

Piscis

Aprovecha la energía de hoy para re conectar con esas áreas en las que eres más rápida y creativa que los demás, ahí está la ventaja que buscas. Tu mente tiende a insistir en hacer que todo (y todos) encajen con tu forma de pensar.

Fuente: Vogue