Horóscopo 26 de septiembre

Aries

Es posible que en los próximos meses veas cambios en el trabajo, Aries, con el Eclipse Solar en Virgo. Es posible que busques nuevas oportunidades profesionales o que cambie tu papel en tu trabajo actual. Además, puede que prestes atención a tu salud y te sientas motivada para hacer más ejercicio, comer mejor o seguir un horario estructurado. Con el comienzo de la estación Libra, tu atención se centrará en tus relaciones cercanas. Podrías pasar tiempo de calidad con tu pareja, con alguien con quien sales o con un buen amigo. También es posible que se establezca una relación laboral importante.

Tauro

Durante los próximos meses, Tauro, perseguirás varios intereses creativos a raíz del Eclipse Solar en Virgo. Podrías estar encontrando más confianza en esas habilidades que te hacen única, y podrías querer poner tu personalidad en tu trabajo o en un proyecto paralelo. Además, es posible que notes avances significativos en tu vida amorosa. Con el comienzo de la temporada Libra, el trabajo puede volverse notablemente más ajetreado y podrías tener que hacer malabarismos con varias tareas pequeñas a la vez. También podrías desarrollar hábitos diarios más saludables, como hacer ejercicio, cocinar para ti misma o levantarte un poco más temprano.

Géminis

Es posible que en los próximos meses veas cambios en tu vida cotidiana, Géminis, con el Eclipse Solar en Virgo. Podrías estar preparándote para mudarte pronto, o podrías estar haciendo renovaciones importantes en casa o redecorando tu espacio. También podrías estar conectando con la familia, o los miembros de tu familia podrían estar pasando por grandes cambios. Cuando comience la temporada de Libra, tendrás tiempo para bajar el ritmo y relajarte. Podrías dedicarte a un hobby creativo o experimentar con tu estilo u otras formas de expresión personal. Incluso podrías tomarte unas vacaciones.

Cáncer

Cáncer, en los próximos meses adquirirás nuevas habilidades y herramientas para tu vida a raíz del Eclipse Solar en Virgo. Puede que encuentres formas de compartir tus ideas con la gente, ya sea hablando en público, escribiendo o creando contenidos. Además, puede que salgas y explores tu ciudad u otras zonas cercanas. Al comenzar la temporada de Libra, es posible que veas a tu familia con frecuencia o que te ocupes de las responsabilidades relacionadas con el hogar. Podrías estar considerando mudarte o redecorar, o pensarás en tu pasado y en ciertos recuerdos de la infancia.

Leo

Verás cambios en el trabajo y en tus finanzas personales durante los próximos meses, Leo, a raíz del Eclipse Solar en Virgo. Es posible que recibas un aumento de sueldo en tu trabajo, o que encuentres formas de ampliar tu negocio y obtener más ingresos. Sin embargo, tus gastos pueden ser más elevados de lo habitual. Cuando comience la estación de Libra, te sentirás más social y es posible que asistas a eventos y te pongas al día con tus amigos. Además, puede que tengas más inspiración para escribir, crear contenido online o enseñarte a ti mismo una nueva habilidad.

Virgo

Es posible que experimentes cambios significativos en tu identidad y objetivos personales durante los próximos meses, Virgo, a raíz del Eclipse Solar en tu signo. Puedes estar entrando en un nuevo capítulo importante en tu vida, o podrías querer perseguir un conjunto diferente de intereses. Además, puede que estés cambiando tu forma de vestir, o que estés encontrando mayor confianza en ti misma. Al comenzar la temporada de Libra, estarás muy ocupada en el trabajo. Podrías estar lanzando nuevos proyectos o ampliando tu propio negocio. También podrías gastar bastante dinero.

Libra

Es posible que pases más tiempo a solas o que quieras recurrir a una práctica espiritual durante los próximos meses, Libra, con el Eclipse Solar en Virgo. También podrías estar explorando áreas como la astrología, la manifestación, el journaling o una práctica espiritual, y querrás sentir que estás conectada a algo más grande que tú mismo. Además, podrías dar prioridad a tu salud mental. Al comenzar la temporada de Libra, tendrás más energía y estarás entusiasmada con los objetivos personales que persigues. También es posible que recibas oportunidades importantes de la gente, o que estés experimentando con tu estilo o expresión personal.

Escorpio

Verás cambios en tus amistades durante los próximos meses, Escorpio, con el Eclipse Solar en Virgo. Tus amigos pueden estar atravesando grandes cambios vitales, o tú podrías estar abriéndote a conocer gente nueva y unirte a una comunidad. En general, te sentirás más apoyada en tus relaciones. Al comenzar la temporada de Libra, es posible que desees bajar un poco el ritmo y darte espacio para descansar y recargarte. También es posible que te ocupes de tu salud mental, o que quieras explorar un área de la espiritualidad, como la astrología, el journaling o la meditación.

Sagitario

Es posible que experimentes grandes cambios profesionales en los próximos meses, Sagitario, a raíz del Eclipse Solar en Virgo. Es posible que tomes una nueva dirección en el trabajo, o que asumas mayores responsabilidades o un papel de cara al público. También podrías estar involucrada en proyectos de mayor envergadura, o estar recibiendo reconocimiento por tus esfuerzos. Al comenzar la temporada de Libra, podrías estar ocupada con actividades de grupo, como una boda, una fiesta de cumpleaños o un evento de networking. Estarás en contacto con mucha gente diferente, o puede que necesites ofrecer más apoyo a un amigo.

Capricornio

Capricornio, podrías ver un cambio en tus creencias vitales durante los próximos meses, a raíz del Eclipse Solar en Virgo. Podrías sentirte atraída por diferentes prácticas espirituales, o podrías recibir mayores oportunidades relacionadas con la escritura, la enseñanza o la educación superior. También podrías viajar a otros países. Al comenzar la temporada de Libra, podrías estar más ocupada en el trabajo, ya que tiendes a proyectos más grandes o a asumir más responsabilidades. También podrías recibir atención en tu carrera, o podrías recibir noticias sobre una oportunidad laboral.

Acuario

Estarás centrada en tu propia salud mental durante los próximos meses, Acuario, a raíz del Eclipse Solar en Virgo. Podrías entender mejor por qué tienes ciertas emociones o reacciones, o podrías querer practicar el ser abierta sobre tus sentimientos en tus relaciones cercanas. Además, es posible que hagas compras más importantes o que compartas dinero con alguien. Cuando comience la temporada de Libra, te sentirás mucho más ligera, y podrías estar ansiosa por aprender un nuevo tema, empezar a escribir o a enseñar, o hacer planes de viajes al extranjero.

Piscis

Verás cambios en tus relaciones cercanas durante los próximos meses, Piscis, a raíz del Eclipse Solar de Virgo. Puede que entres en un nuevo capítulo significativo de una relación, o podrías decidir si quieres seguir viendo a alguien. También podrías estar fortaleciendo ciertas amistades o solidificando una asociación de negocios. Al comenzar la temporada de Libra, querrás abrirte a la gente y abordar los conflictos de pareja de una forma diferente. Por otro lado, es posible que gastes más o que quieras destinar tus ingresos al ahorro o a una inversión.