Horóscopo 28 de junio

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de junio, Mercurio está en tu zona creativa y Neptuno en tu casa del yo, así que cualquier cosa que digas desde tu verdad (una story, una charla, un mensaje largo en WhatsApp) tiene peso. Estás inspirada, más sensible y también más sabia. No subestimes lo que puedes provocar cuando te expresas sin filtros.

Tauro

Te puede caer el veinte de algo que viene de tu infancia o tu linaje. Una frase de tu mamá, una canción antigua, un sueño raro. Hoy no estás para andar muy social, pero sí muy introspectiva. Mercurio está revolviendo tus emociones y Neptuno te está dando pistas espirituales que llegan cuando bajas el ritmo. Cocina algo, escribe, quédate en casa si puedes.

Géminis

Hoy tu mente está brillante pero no en modo lógica… más bien en modo mágica. Te salen bien las ideas para redes, escribirle a alguien, grabar algo que venga del alma. Si tienes una conversación pendiente, este puede ser un gran día para tenerla con empatía. Lo que digas hoy tiene impacto, así que úsalo con conciencia.

Cáncer

Algo se te acomoda internamente cuando dejas de pensar solo en el dinero y empiezas a pensar en valor. Hoy puedes tener claridad sobre cómo ganar mejor, o cómo cuidar tus recursos sin traicionarte. Si trabajas desde casa, aprovecha para rediseñar tu espacio o armar un ritual con una vela, té y música que te conecte con tu propósito.

Leo

Hoy estás en mood “lo siento, pero esto soy yo”. Y no es arrogancia, es autenticidad. Si algo tiene que decirse, lo vas a decir. Si tienes ganas de subir esa foto, escribir ese post, mandar ese mensaje… hazlo. Neptuno está abriéndote el tercer ojo y Mercurio te está dando la voz perfecta para hacerte escuchar.

Virgo

Tu parte más intuitiva está gritando. Hoy es un buen día para retirarte un poco del ruido, porque hay mensajes que no vas a escuchar si sigues corriendo. Puede que alguien del pasado regrese a tu mente. No todo necesita respuesta, pero sí reconocimiento. Estás procesando cosas muy sutiles que en unos días van a tener sentido.

Libra

Hoy tus redes sociales pueden ser portal de magia si hablas desde tu verdad. Tus ideas están fluyendo y alguien puede inspirarse en ti sin que te des cuenta. Es un gran día para hablar con amigas, escribir en grupo, hacer brainstorming o tener esa charla pendiente con una persona que es clave en tu camino.

Escorpio

Tu lado profesional se activa con una claridad casi profética. Es como si pudieras ver lo que sigue, aunque no sepas cómo. Tal vez alguien te diga algo que te ilumine o tú termines inspirando sin darte cuenta. Si tienes que presentar algo, hablar en público o tomar una decisión laboral, confía en tu intuición. Hoy no se trata de currículum, se trata de propósito.

Sagitario

Hoy la vida te pide que compartas lo que sabes, pero desde el alma, no desde el ego. ¿Quieres grabar ese video? ¿Escribir sobre lo que aprendiste? ¿Contarle a alguien lo que te salvó en el peor momento? Hazlo. Estás en modo maestra espiritual sin darte cuenta. También puedes tener un momento de inspiración divina mientras manejas o te bañas.

Capricornio

No estás loca si te sientes más sensible de lo normal. Estás abriendo un portal interno. Hoy puede salir una emoción muy antigua, pero en vez de bloquearla, escúchala. Una charla íntima, una sesión de terapia, o un encuentro sexual honesto pueden ser formas de sanación. No es día para evadir. Es día para dejarse transformar.

Acuario

Hoy las palabras de alguien te pueden tocar más de lo que esperabas… o tú puedes decir algo que mueva a otra persona profundamente. Tienes la posibilidad de sanar un vínculo, de decir lo que nunca habías dicho, o de darte cuenta de que alguien sí te ve. Habla desde el alma. Las conexiones que importan se profundizan con verdad, no con performance.

Piscis

Tu cuerpo está pidiendo un cuidado distinto. Tal vez no es solo rutina ni suplementos, tal vez debes conectar contigo misma a un nivel más profundo. Hoy puedes tener claridad sobre cómo organizarte mejor, cómo mejorar tu alimentación o cómo trabajar con más flow y menos presión. Si escuchas a tu cuerpo como si fuera un oráculo no te vas a equivocar.

Fuente: Vogue