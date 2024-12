Horóscopo 3 de diciembre

Aries. Jornada sin mayores inconvenientes en lo laboral. Ciertos fantasmas del pasado saldrán a acosar tus recuerdos e ilusiones.

Tauro. Te encontrarás temerario y arremetedor. Amarás con fuerza y ternura a la vez. Excelente momento para explotar tu creatividad en todos los ámbitos.

Géminis. Es aconsejable no tropezar dos veces con la misma piedra porque eso demuestra que en este tiempo no has aprendido nada. Cuidado.

Cáncer. Solo tendrás ganas de una cosa, de viajar. Tu sed de conocimiento te impulsará a alejarte de tu vida actual. No lo dudes, cambiá.

Leo. No dejes que nadie se meta en tu vida. Vos sabés lo que hacés y no tenés por qué ser objeto de críticas. Hacete escuchar.

Virgo. Sé más responsable con las actividades que están a tu cargo. No es bueno que andes delegando todo en los demás.

Libra. Sé cuidadoso con la forma en la que expresás tu desacuerdo en las discusiones que inicies en el día de hoy.

Escorpio. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo mejor es que te llenes de energía y cumplas con todo lo que debes.

Sagitario. Las relaciones personales están algo complicadas hoy. Empero, tu sensibilidad y voluntad para negociar te harán triunfar.

Acuario. Compartí momentos más placenteros con tus seres queridos, importa más la calidad que la cantidad de tiempo que pasas con ellos.

Piscis. Tu casa continúa en una fase de cambios. No te alteres, recorda que renovarse es vivir. Poco a poco las cosas van a quedar en su lugar.