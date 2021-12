Horóscopo 30 de diciembre

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Tomará nuevas decisiones profesionales. Las ideas que tuviera repentinamente resultarán muy útilres. Tenga confian­za en que logrará lo que anhela.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

No tendrá éxito en su relación amorosa hasta que no se mostrara más sensible a las necesidades del ser amado. Por la tarde su creatividad se acentuará.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Su vida social le resultará bastante prometedora, especialmente si no tuviera pareja. Por la noche, ponga en relieve su maravillosa sensibilidad.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

En lo laboral se desempeñará mejor desde un segundo plano. Su creatividad aumentará. A la noche la armonía en el amor alcanzará su punto más alto.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

No es nada serio, pero su buen juicio estará nublado. Rec­ti­fique cualquier ofensa real o imaginaria a un familiar. Si sale contrólese en comidas y bebidas.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Aférrese a lo que cree sería más sensato. Al mismo tiempo no debiera dejar de mostrarse diplomático. Quienes le rodean estarán muy sensibles.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Tratará con ciertas personas sensibles y debería tener cuidado de no herir sentimientos inadvertidamente. Lo laboral sería prioridad. Armonía hogareña.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Sorprenderá a alguien con un obsequio. Se dedicará a toda clase de tareas sin terminar al prepararse para un viaje. Noche para disfrutar del hogar.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Planeará el presupuesto familiar con mucho sentido común. Pero al mismo tiempo, se sentirá tentado a gastar en exceso si saliera a divertirse. Proyectos.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Estará inspirado y dedicará horas extras a trabajar en una tarea muy cara a su corazón. Tendrá más disciplina que de costumbre y el día sería productivo.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Mañana favorable para todo lo concerniente a la pareja. Momento de unión y felicidad. Posibilidad de compromiso más serio y hasta de casamiento.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Su poder mental no pasará por su mejor momento. Poco criterio en lo concerniente a gastos en diversiones. Tendencia a dejarse llevar por la situación.

Fuente: EU

COMPARTIR

Sharing is caring!