Horóscopo 6 de marzo

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Espléndido momento profesional. Solo el médico sabe lo que puede tomar en cada situación.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Gracias a sus encantos, hoy triunfará. Supera su mala situación económica. Su popularidad aumenta en el terreno profesional. Tendrá dificultad en conciliar el sueño por sus problemas.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Demuestre a su pareja que la quiere. Económicamente, la suerte le sonríe. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Debe ser estricto con su dieta, evite tantas chucherías.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Desconfíe de quien lo elogie en exceso. Excelente momento para realizar operaciones bursátiles. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Con imaginación reconquistará a la persona amada. Cíñase al gasto que había presupuestado. Sus jefes confían plenamente en usted. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Acaban las deudas que le agobian. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Contagiará su optimismo a todos los que le rodean.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día muy nostálgico recordando un amor. No logrará reunir el dinero suficiente para su proyecto. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Hoy deberá prestar atención a su estómago.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Encuentra un sobre con dinero que no recordaba que tenía. Buenas noticias sobre trabajo, si es que está en el paro. La fruta ayudará bastante a su organismo.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las diferencias sociales crean mal clima con su pareja. Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Le toca vivir una jornada dinámica.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Le están echando de menos y usted no se da cuenta. Está siendo víctima de una estafa. No permita que se le acumulen las tareas. Cuidado con sus ojos, no los someta a ambientes cargados.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hable con su pareja de sus necesidades. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Buen día para las cuestiones profesionales. Los pulmones están muy sensibles, cuídese.

Fuente: El Litoral