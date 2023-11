Horóscopo 6 de noviembre

Aries

Si estás dispuesta, como lo vimos en tus horóscopos de noviembre, el día de hoy puede ser uno de mucho renacimiento, en el que te abrazas de la energía post eclipses para lograr una transformación radical. Y el cambio no tiene por qué ser tan dramático y abrumador, así que transforma aquello que necesites de tu realidad.

Tauro

Estás analizando todo a tu alrededor, incluso puedes mostrarte demasiado exigente, pero no caigas en el error de enjuiciar a todos, porque te puedes hacer de algunos enemigos.

Géminis

Cuidado porque noviembre puede ser un mes en el que comiences cosas que no termines, así que no te distraigas y procura mantener el rumbo de acción que ya emprendiste.

Cáncer

Tu capacidad para comprender la motivación detrás de lo que hacen los demás, y de la propia naturaleza humana, te puede llevar a ser consuelo de alguien el día de hoy. Es momento de tener una conversación importante.

Leo

Si estabas esperando un buen momento para resolver una discusión o desacuerdo, aprovecha el día de hoy. Ya que puedes ganarte cualquier corazón con maneras suaves y refinadas. Recuerda prestar atención a tus finanzas.

Virgo

Las personas que más te atraen son las que te hacen sentir más segura con tu vida, aumentan tu autoestima y comparten tus valores. El inicio de semana es para tomar una decisión que fortalece tu amor propio y tu valía.

Libra

Es un buen momento para debatir, negociar o ampliar los horizontes de las personas en tu entorno, presentándoles nuevas ideas e información. Termina de regresarle sus cosas a tu ex y cierra el ciclo porque Venus está a punto de llegar a tu signo.

Escorpio

Las próximas semanas no vas a mostrar tu afecto en público, incluso puede que no parezcas interesada en nadie. Tu apego a todo lo que es seguro o familiar es solo un síntoma de lo poco abierta que estás a los cambios que se están anunciando a tu alrededor.

Sagitario

Guíate por tus corazonadas, especialmente si recibes una señal o si tienes un sueño que confirme aquello que intuyes. Es un día ideal para reunirte con una figura de autoridad y recibir su apoyo o respaldo.

Capricornio

Aprovecha estas semanas para impulsar un proyecto que va a largo plazo, uno que te está invitando a luchar por un reconocimiento o logro especial para ti. Es un día excelente para planificar un viaje o renovar tu pasaporte.

Acuario

No necesitas (ni puedes) ser perfecta, y honestamente, bajar la guardia y pedir ayuda con aquello que te sobrepasa, puede ser muy benéfico de vez en cuando. Estás muy sensible y tus emociones pueden estar pasando por muchos altibajos, procura no tomarte las cosas de manera muy personal.

Piscis

Es un día en el que puedes atraer un golpe de suerte, solo cuida tu optimismo extremo porque si las cosas se ponen difíciles, puedes decidir, huir y no confrontar. Si estás lista, es una semana ideal para iniciar una nueva relación amorosa.

