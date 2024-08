Horóscopo 7 de agosto

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de agosto, ¿te has mostrado lo suficientemente vulnerable como para disfrutar el amor plenamente? Trata de no escuchar tanto al coro de voces en tu cabeza y mejor, sintoniza con tu corazón. Deja que el amor te alcance, no seas tan quisquillosa.

Tauro

La semana aspecta para traer una nueva oportunidad o proyecto, que te permita echar raíces en un nuevo lugar, construir una nueva zona de confort o un espacio que se sienta como un ‘hogar’. Tienes quince días para poner los primeros cimientos.

Géminis

Todos los cambios que estás manifestando para transformar tu entorno inmediato, como mudanzas, trámites, nuevos contratos, etc. cobran fuerza esta semana, que es la que debes aprovechar para terminar de acomodarte o de armar una estrategia.

Cáncer

La semana te abre camino para que avances con un contrato, una propuesta o una negociación que traiga crecimiento a tu mundo. No te apresures porque la segunda mitad de agosto puede traer un cambio de planes.

Leo

Esta semana marca el inicio de una nueva etapa de vida. Los próximos quince días son para que brilles bajo una nueva luz y transformes todas las facetas de ti misma que ya no quieres llevar contigo a este nuevo año de vida.

Virgo

Las relaciones con tus hermanos, vecinos, compañeros de clase y amigos casuales pueden cobrar importancia de aquí al 13 de agosto. Aprovecha las lecciones de Mercurio retro para reflexionar respecto al poder de las palabras.

Libra

Es una semana ideal para que arranques un proyecto que tiene que ver con llegar a más personas, incrementar tu popularidad o el alcance de tu mensaje o proyecto. Reúnete con tus amigos o con tu lista VIP.

Escorpio

Es una semana para planear, actuar, hacer una llamada, agendar una conversación. Especialmente si necesitas reunirte con un hombre importante o con una figura de autoridad para aclarar tu situación.

Sagitario

Si estás iniciando o retomando una relación, la semana te favorece para intercambiar experiencias, aprendizajes y fortalecer la conexión mental entre ustedes, esa que te enamora de las ideas y forma de ver la vida de tu pareja, o potencial pareja.

Capricornio

Los aprendizajes del año pasado te hicieron crecer tanto, que ahora lo único que puede detenerte, eres tú misma. Así que recuerda que la única que le da fuerza a tus miedos y a tus demonios personales, eres tú.

Acuario

Hasta el 21 de agosto, la temporada en Leo te favorece para aprender cuándo discutir con tu pareja, y cuándo simplemente aceptar estar en desacuerdo para mantener la paz. Es un mes ideal para trabajar con los patrones que replicas en tus relaciones uno a uno.

Piscis

Es hora de hacer que las cosas pasen y lograr transformar tu medio laboral. Es el momento del año en el que puedes manifestar un crecimiento lateral, un cambio de trabajo, o una mejora dentro del espacio en el que trabajas.

Fuente: Vogue