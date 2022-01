Horóscopo 8 de enero

ARIES– Algunas situaciones intentarán mover tus cimientos emocionales, pero desde el fondo de tu ser no habrá manera de conectar con ese desequilibrio. Estás en un gran momento para darle rienda suelta a tu creatividad y conectar con lo que quieres proyectar. Ve sin miedo en búsqueda de lo que quieres, es tiempo de arriesgar un poco si la recompensa es justa. Tendrás espacio para sentirte cómodo. Tu palabra: ESTABILIDAD. Salud: debes apartarte de los pensamientos negativos o que te conectan a un mal que ya ha quedado atrás, debes abrirte a esta nueva etapa de bienestar. Recomendación: una gran energía te impulsa y te lleva a conectar con esa voluntad inquebrantable que manejas desde tu fuego interno. Mensaje de las runas: en este nuevo ciclo el crecimiento está marcado para ti en todos los sentidos, así que no dudes de tu potencial y abraza lo que está dispuesto para ti por el universo.

TAURO– Algunas cosas no resultaron como lo esperabas y ya lo que ha pasado no lo podemos cambiar, pero lo que sí puedes hacer es encontrar tu centro, equilibrarte e ir en búsqueda de lo que realmente te haga feliz. Deja de lado la negatividad y los pensamientos que martiricen tu mente. Eres sumamente fuerte y no debes mostrar tu debilidad ante nadie. De ti depende salir de esta situación con la cabeza en alto y sin tropiezos. Tu palabra: SUPERACIÓN. Salud: tu estado físico está en su mejor momento, disfruta al máximo del bienestar que te gobierna. Recomendación: no intentes complacer para mantener la calma llevándote por delante tu propia tranquilidad. Conecta con lo que realmente te apasiona y vive al máximo. Mensaje de las runas: debes fluir y disfrutar el trayecto como el agua del río, conociendo espacios nuevos y aprendiendo de sus colores en el viaje.

GÉMINIS– Es momento de visualizar realmente lo que quieres y en donde debes estar, tendrás frente a ti la oportunidad perfecta para desarrollarte sin límites. Te tocará defender lo que por ley te pertenece y que te has ganado, no puedes bajar la guardia en ningún momento. El esfuerzo será recompensado. Dale forma a esos proyectos y desarrollarlos abiertamente para que crezcan, fortaleciendo las bases de tus emprendimientos. Tu palabra: PROYECCIÓN. Salud: cuidado con dedicarle mucha energía a alguna actividad que luego te pueda pasar factura, cuida mucho tu descanso para recuperar fuerza. Recomendación: vive todas las emociones que a ti lleguen y disfrútalas al máximo, no te cierres a toda esa alegría que llega para adornar el entorno de tu corazón. Mensaje de las runas: observa cuidadosamente todo lo que te rodea y evita a toda costa actuar impulsivamente.

CÁNCER– Tu estabilidad emocional estará en su máximo nivel así que aprovecha de conectar tu mente a lo que está por venir, a lo que quieres conquistar y a lo que quieres construir, tu mente creativa se expande al máximo. Vendrán revelaciones importantes de temas que no esperabas, debe ser muy cuidadoso con esta nueva información que llega a ti. Toma el mando de las situaciones qué te afectan, del trabajo y del rumbo que quieres seguir, en tu interior está la magia que hace brillar lo que tocas. Tu palabra: REVELACIONES. Salud: sigue trabajando duro para mantenerte en perfecto estado, sano y equilibrado sin ningún tipo de malestar que perjudique tu cuerpo. Recomendación: debes darle mayor importancia a tus palabras pues serán las que abrirán las puertas del éxito para ti. Mensaje de las runas: estás en pleno proceso de siembra para cosechar éxitos que te darán muchísima satisfacción a futuro. Te marcan un año y un día.

LEO– En tu mano están las herramientas necesarias para construir los proyectos que deseas y derribar cualquier obstáculo. Es importante que mantengas tu estabilidad emocional y que tu bienestar sea inquebrantable. Visualiza todo lo que deseas construir y toma el control de tus acciones, no permitas que otros tomen las decisiones que solo a ti te compete. Tu palabra será tu mayor herramienta y logrará llevarte a donde debes estar. Tu palabra: VISUALIZACIÓN. Salud: alegrías te llenan y te mantendrán totalmente en bienestar y buena salud, conecta con esa energía que te impulsa. Recomendación: aleja la negatividad de tu mente y no te dejes abatir por sentimientos que deben quedar en el pasado. Mensaje de las runas: fertiliza tus proyectos con toda esa energía poderosa que desde el interior te mueve y conecta con esa apertura que llega.

VIRGO– No permitas que tus emociones se derramen como el agua, conéctate con ese equilibrio que habita en tu interior y te mantiene estable en todo momento. La prosperidad llega y aunque no sea a manos llenas, tendrás la oportunidad de brindarle el apoyo a quién lo necesite, pero sin excederte. Grandes decisiones se avecinan debes direccionar tus pensamientos con sabiduría para tomar el mejor camino a tu crecimiento. Tu palabra: DECISIONES. Salud: tu energía estará al máximo y se sentirá el bienestar en todo tu cuerpo de manera uniforme, disfruta este buen momento. Recomendación: no le des cabida a algunas perturbaciones que llegan a tu mente, elimina todo lo que te perjudique emocionalmente. Mensaje de las runas: mantén tu defensa en alto y evite relajarse demasiado y quedar totalmente expuesto, simplemente hay que tener ojos en la espalda.

LIBRA– Se presentarán algunas discusiones en las cuales debes mantener la calma y evitar involucrarte demasiado, recuerda que somos dueños de nuestro silencio. Una gran oportunidad se abre para ti y te llevará a un nuevo nivel de estabilidad qué esperas y mereces. Personas nuevas se acercan a tu vida y pueden llenar de color esos espacios que se mantenían a oscuras. Confía en tu instinto y ve por lo que quieres. Tu palabra: NOVEDADES. Salud: cuida tu sistema respiratorio evita entrar en espacios que te puedan poner en riesgo y te afecten más de la cuenta. Recomendación: visualiza en dónde estarás a mediano y largo plazo, también cómo construirás tu nuevo dominio. Mensaje de las runas: evita al máximo los impulsos desmedidos y decir cosas sin pensar, tu equilibrio y la calma, te mantendrán a salvo.

ESCORPIO– Te tocará defender lo que por ley te pertenece y debes conectarte a esa creatividad infinita para crear nuevas ideas que te lleven a mostrar tus capacidades de reinventarte. El equilibrio se mantiene en todos sus aspectos y tu lado emocional estará afectado de buena manera y ese momento debes disfrutarlo a cabalidad. Fortalece las uniones que sean necesarias para mantener esas asociaciones en bienestar y por mucho tiempo. Tu palabra: FORTALECIMIENTO. Salud: una gran energía te acompaña y el bienestar se hace uno contigo, estarás en días de mucha fertilidad así que utilízalo de manera sabía. Recomendación: tienes prohibido quedarse de brazos cruzados y no realizar las acciones que sean necesarias para fortalecer tu crecimiento y evolución. Mensaje de las runas: nunca olvides honrar tus raíces, el mensaje de tus guías y protectores se manifiesta de múltiples formas.

SAGITARIO– No caigas en provocaciones ni te conectes con problemas que surgen a tu alrededor, algunas discusiones pueden salirse de control y perjudicarte más de la cuenta. Mantente atento a nuevos movimientos que te hagan actuar rápidamente, evalúa acciones próximas para ser certero y así te permitan múltiples opciones. Mantén tu mente en equilibrio y usa las herramientas que posees objetivamente, tu sabiduría será una gran compañera. Tu palabra: PACIENCIA. Salud: aleja la negatividad que perturba tu mente y puede hacerte sufrir físicamente un mal que no existe en tu realidad. Recomendación: defiende a toda costa tus ideales, pero no entres en discusiones que no te llevan a ningún lugar. Mensaje de las runas: es tiempo de cosechar las semillas que te llevarán a florecer más adelante un porvenir fructífero para ti.

CAPRICORNIO–​​ No puedes bajar la guardia en ningún momento y seguir construyendo eso que visualizas y pronto será por completo tu realidad. Siente la comodidad de decidir sin depender de nadie, eres un ser sumamente fuerte, capaz de construir más allá de los límites y derribando cualquier obstáculo. No debes hacer caso a palabras que llegan para generar inestabilidad, protege tu centro. Tu familia y tu bienestar alejando cualquier intromisión. Tu palabra: MANTENER. Salud: mucha energía ronda tu cuerpo y se manifiesta en todo lo que haces, la buena salud se hace una con tu ser y brillará intensamente. Recomendación: eres un apoyo incondicional para algunas personas que te rodean, así que mantente estable emocionalmente para seguir siendo ese pilar fundamental. Mensaje de las runas: tu herramienta más importante es la comunicación, ella te llevará a trascender más allá de las fronteras de tu mente.

ACUARIO– No dejes de dedicarle el tiempo necesario a las tareas que te rendirán un gran fruto muy pronto. Evita luchas internas que te mantengan inestable y conecta con lo que realmente deseas y sabes qué es lo mejor para ti. Abre los brazos para recibir el bienestar y la felicidad que anida en tu ser y se manifiesta en todo tu entorno, generando una gran satisfacción que se multiplica poderosamente. Tu palabra: FELICIDAD. Salud: con tantas emociones te sentirás pleno y en perfecta armonía, así que disfruta el bienestar que se conecta a tu ser. Recomendación: no te descuides demasiado, recuerda que siempre hay ojos que no les gusta ver brillo en tu mirada. Mensaje de las runas: enfoca tu energía correctamente dirigiéndola en el camino correcto sin permitir que se disperse.

PISCIS– Es momento de dejar atrás lo que ya no hay manera de resolver, el agua derramada solo se seca, no se recoge. Abre tu mente y tu corazón a disfrutar de un nuevo panorama que se abre ante tus ojos y disfruta de esas oportunidades que te guiarán a conectarte con un nuevo bienestar propicio para ti. Celebraciones y nuevas uniones se manifiestan, estás traerán grandes beneficios y satisfacciones a mediano y largo plazo. Tu palabra: REINICIO. Salud: debes estar atento a malestares que te perjudiquen sutilmente, es posible que algunos de ellos sean energéticos, pero también puede que sean molestias que se mantienen ocultas. Recomendación: vive las emociones al máximo sin perderte ni un segundo de la alegría y el bienestar que tocará tu puerta. Mensaje de las runas: en tu mano estará la herramienta correcta y en tu mente la sabiduría para hacer con ella lo que es realmente necesario para ti.

