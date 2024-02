Horóscopo 8 de febrero

Aries

Tu humor, carácter y decisiones parecen ser completamente impredecibles el día de hoy. Como lo vimos en tus horóscopos de febrero 2024, puedes mostrarte muy obstinada, pero todo esto es porque necesitas expresarte por ti misma, ser auténtica a lo que sientes que es correcto, necesitas expresarte libremente.

Tauro

Es normal si en los próximos días te descubres con la necesidad de sentirte valiosa y admirada en el mundo real. Incluso, puedes empezar a buscar oportunidades para destacar social y profesionalmente. Adelante, estamos en el momento de creación y manifestación del mes.

Géminis

Cuida tus ideas y los juicios que haces, porque puedes estar mucho más obstinada que de costumbre. Los bloqueos emocionales se pueden manifestar como colitis o problemas digestivos. Si te sientes muy inquieta o estresada busca una salida saludable, como hacer ejercicio.

Cáncer

Puedes estar nerviosa o hasta un poco paranoica el día de hoy, es como si tuvieras mucho miedo a la traición o a algún tipo de evento que pareciera estarse desarrollando a tus espaldas. Si estás en pareja, puedes estar buscando compromiso y sintiendo la necesidad de que tu pareja renuncie a algo por ti.

Leo

Puedes mostrarte muy atractiva el día de hoy, no importa si quieres usar este tránsito para acercarte a tu pareja o para conquistar a alguien en el terreno laboral. Es un excelente momento para acercarte a quien deseas y lograr robar toda su atención.

Virgo

Mi sugerencia para hoy es que te enfoques en tu rutina constante o en un trabajo que te parezca satisfactorio. Emocionalmente, estás viviendo la semana con la necesidad de sentirte útil, y la mejor forma de expresarlo es ayudando a quien amas a resolver algo que le lastima o duele, quizá basta con que lo escuches.

Libra

Recuerda que durante febrero puedes estar haciendo o planeando viajes cortos por trabajo o para mantener contacto con hermanos y amigos. Tu ánimo te tiene poco tolerante el día de hoy y no te vas a sentir muy feliz siguiendo órdenes de nadie o lidiando con el enojo de los demás.

Escorpio

Estás en contacto con los sentimientos y estados de ánimo de los demás. Eres sensible a lo que otros sienten y no dicen y también, a sus estados de ánimo. Aunque esto te regala empatía, también debes de tener cuidado de no confundir tus propios sentimientos y terminar el día sobrecargada a de problemas que no son tuyos.

Sagitario

Estás viviendo la semana con mucha energía emocional y hasta cierto desbalance en tus emociones, hoy vas a querer hablar de las cosas para encontrar respuestas o soluciones. Y tu tendencia a analizar fríamente la situación, puede llevarte a actuar con cierto desapego emocional.

Capricornio

Estás en un momento del mes en el que lo que buscas es protegerte a ti misma y a tus propios intereses. Así que, quizá, no quieras hacer ningún movimiento sin antes determinar qué es seguro para ti. Tu mejor estrategia es observar qué hacen o dicen los demás antes de hacerlo tú.

Acuario

Hoy quieres vivir el momento y se te puede complicar esperar a que sucedan las cosas por sí mismas o que alguien más te dé una respuesta. Pero trata de ir sin prisa y no corras, porque si insistes, puedes tomar una decisión imprudente de la que te arrepientas más adelante

Piscis

Gracias a los tránsitos lunares, amaneciste soñadora y probablemente no vivas el día en completo contacto con la realidad. Sin embargo, aunque los asuntos prácticos del día a día se te pueden complicar, lo vas a compensar con una intuición notable. Evita tareas que impliquen datos exactos o números.