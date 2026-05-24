Horóscopo del 24 al 30 de mayo 2026
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Evite discusiones por simples cuestiones de poder en la pareja. Saturno está sólidamente instalado en su signo y exige madurez afectiva. Sea más paciente con sus seres queridos.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Venus activa su comunicación en asuntos afectivos. Hable de lo que duele, de lo que quiere y de lo que lo enoja. Es un momento propicio para salidas sociales y encuentros reveladores.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Buena semana para la pareja. Usted acompaña en vez de hacer propuestas. Está abierto a las necesidades, los reclamos y los deseos de los demás. Da consejo, compañía, su mano amiga.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Con Venus en su ascendente, el deseo es contagioso. Su gente lo acompaña. Fuerza que arrasa. No acepta una negativa, ni una evasiva, ni una duda. Bastante dominante, aunque encantador.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Total entrega, incluso en algunos casos un cierto sacrificio en función de alguien querido. Logra dejar su ego de lado y ponerse en función de quien realmente lo necesita.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: La relación de pareja se nutre de su inserción en el mundo, de los vínculos sociales, de los amigos, de las salidas. La gente creativa es una bocanada de aire fresco en su existencia.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Tendrá que sostener, ya sea económica o emocionalmente, a alguien que quiere mucho. Su palabra es ley para la familia, los amigos y la pareja. Con responsabilidades un poco agobiantes.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Confiado, optimista, con ganas de divertirse, de viajar, de conocer gente que estimule y de compartir estas experiencias con quien ama. Con un nuevo proyecto de pareja o de familia.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Aumenta la intensidad y eso lo atrae, pero… no se arriesgue a una fusión total con la pareja porque va a sentirse encerrado. Respete su límite y así no se expondrá al miedo a la intimidad.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Venus genera mucha unión, diálogo y armonía. En la pareja, la relación fluye y usted ya no se siente presionado por las demandas ni saturado por las obligaciones del entorno. Sereno.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Etapa de bajo perfil, de ponerse al servicio del otro, sin egocentrismo. El desafío consiste en acompañar, asistir, escuchar y no dejar que el orgullo arruine vínculos muy sanos.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Con ganas de pasarla bien, de evitar roces, de ver la parte buena de los demás. Va a ser quien ceda en la pareja y en casa, quien anime a todo el grupo y quien convoque a los amigos.
Fuente: LN