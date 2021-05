Horóscopo del día

Aries

Decir lo que piensas desde el impulso potente que te caracteriza no siempre es bien recibido. Es esta una jornada interesante en la que el juego emocional se conjugará con el momento de ponerte a pensar antes de decir. Alma con calma. En las finanzas, adhiérete a las soluciones prácticas. Si tienes la oportunidad de un trabajo extra, no lo rechaces. Cuida de las relaciones con tu familia. Escucha con atención lo que quieren decirte las personas que son muy cercanas a ti, para no pasar por alto algo muy importante.

Consejo del día: Siempre conserva un secreto en toda negociación, como un as bajo la manga.

Color: turquesa

Número de la suerte: 33

Tauro

Tienes una actitud de amor al escuchar a amigos en situación penosa. Sacas a la luz el don de comprensión y ayuda. Salud mental y emocional en equilibrio que podrías aprovechar hoy y siempre para sentir que la vida mejora todo el tiempo. Siempre es posible estar bien. Una actividad que no parecía importante resultará ser esencial para tu futuro. Encontrarás un jefe perfecto. Espera buenas noticias en casa.

Consejo del día:No esperes a que tu competencia actúe: debes ir, siempre, un paso por delante de ella.

Color:rojo

Número de la suerte: 19

Géminis

Es una buena jornada de reencuentro en el plano de los afectos intrafamiliares. Debes comenzar a aceptar que el valor de la libertad de opinión dentro de casa es necesario. Actividades con pensamientos interesantes llenos de creatividad. Cuida de ti mismo. Para tener una cara radiante, utiliza máscaras y no te olvides de caminar todos los días. ¡Empieza ya tu terapia casera y pronto te sentirás radiante!

Consejo del día:Rondas el precipicio. Y eso no es malo: es bueno asomarse a él para no parecerse a lo que hay en su fondo. Pero nada más.

Color:verde

Número de la suerte:12

Cáncer

No tengas en cuenta los rumores que pueden llegarte sobre opiniones que se tiene de ti. Un don interesante es tener altura para tomarse las cosas y otro es el poder de la reflexión. Amor de pareja con mucha calidez. Las peleas de enamorados son la chispa que vuelve a encender la llama del amor. Así que no te preocupes por las discusiones con tu pareja, ya que puede ser el resultado de un gran amor.

Consejo del día: No renuncies a participar, por pequeña que sea la ayuda que puedas brindar. Todo grano de arena suma.

Color:amarillo

Número de la suerte:5

Mira el horóscopo semanal del 17 al 23 de mayo para Cáncer

Leo

Impresiones negativas ante posibles noticias que te desalientan en el plano de las actividades diarias. No desesperes, confía en tus dotes e inteligencia. Pasajera discusión con la pareja o amigos, no es malo el intercambio de opinión. Simplicidad. No te encierres en ti mismo. Ábrete más a los demás y podrás contar con ellos en cualquier situación. Queda con tus amigos.

Consejo del día: Siempre di lo que piensas, pero no lo digas sin meditar antes en la mejor manera de hacerlo, pues al final de cuentas el mensajero es el mensaje.

Color: dorado

Número de la suerte:45

Virgo

Presta atención, conseguirás pistas importantes sobre cómo ganar más dinero. Te las arreglarás para recuperar algo que necesitas. Es éste un día algo movido en el plano afectivo. No retrocedas a actitudes del pasado que nada positivo te dieron. Sería bueno este día, ya que estás en casa, poder tomarte el rato para estirar tu cuerpo y respirar profundo.

Consejo del día: La inteligencia no consiste en resolver el crucigrama, sino en comprender el sentido de cada una de las palabras que lo llenan.

Color: púrpura

Número de la suerte: 25

Libra

Evita discutir cosas superficiales que pueden llevarte a perjudicar los buenos momentos que puedes pasar en casa. Intenta vencer los miedos que a veces te paralizan para poder lograr que tus deseos se hagan realidad. Si trabajas en el servicio de salud o eres autónomo, hoy es tu día. Tu intuición te dará buenas soluciones y la lógica te mostrará el camino correcto. Cuidado con tu hígado: hoy está especialmente sensible a tus pequeños pecados.

Consejo del día: Evita dispersarte. Las distracciones son tu mayor enemigo cuando se trata de amar y de estudiar. Sigue la misma senda hasta llegar al final.

Color:azul

Número de la suerte: 11

Escorpio

Despliega tu impresionante energía para poder desarrollar ideas innovadoras y positivas en el área de las actividades laborales. Toma las riendas de los problemas intrafamiliares y haz tu aporte lúcido repleto de fuerza sana en pos del bien de todos. Sigue tu intuición y encontrarás una mina de oro. Recibirás unas noticias estupendas respecto a los inmuebles. Evita las discusiones de pareja porque pueden provocar una guerra.

Consejo del día:Nunca digas nunca al pasado. Hay cosas buenas en él que merecen regresar.

Color: celeste

Número de la suerte: 34

Sagitario

No sumes nervios por pensar en cosas que te afectaron en el pasado. Respira profundo y exhala el dolor. Ser un buen perdedor es aprender cómo ganar. Hoy, alguien te sorprenderá para bien. Es un día muy feliz y optimista para ti. Hoy nada te arruinará el buen humor. ¡Utiliza este tiempo!

Consejo del día:Cuida de los detalles, pues son los que separan a la mediocridad de la excelencia, en la vida, en el trabajo y en el amor.

Color: violeta

Número de la suerte: 22

Capricornio

Hoy un día en el que tendrás ganas de mover las cosas en casa y de hacer circular el aire que respiramos dentro. Todo es energía por eso hay que cuidarla y renovarla. Los buenos pensamientos sobre allegados te quitaran una culpa lejana. Una inversión nueva resultará ser más exitosa de lo que parecía en un principio. Les deberás tus ganancias a tus amigos. No te olvides de darles las gracias.

Consejo del día: No desperdicies palabras en quien no sabe escuchar.

Color:rosa

Número de la suerte:77

Acuario

Conéctate hoy con tus intereses personales, tus ambiciones o deseos. Deberías poder ver el futuro con mucha esperanza y no desesperar en el presente. Las cosas siempre se acomodan. No desvíes energía inútilmente a cosas que no tienen importancia real. No te preocupes mucho por la vida de tus seres queridos, ya que tendrán éxito y serán felices. En vez de eso, céntrate en conseguir tu propia felicidad.

Consejo del día: Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para acercarte a quien podría ser tu maestro.

Color: plata

Número de la suerte: 9

Piscis

Te sentirás amparado al ver que puedes derivar asuntos que te preocupan a personas con buena intención de ayudar. Momentos de sensación de liberación y de alegría en este día. Puede que haya una persona a la que empieces a gustarle. Empezarás una futura aventura. En el trabajo tendrás más éxito que nadie. Ganarás una competición contra alguien que parecía invencible.

Consejo del día: Hoy te harán una invitación a participar de un negocio. No debes aceptar, pues será un desperdicio de esfuerzo y de dinero.

Color:anaranjado

Número de la suerte: 7

Fuente: La Opinión