La Iglesia también cuestionó la suspensión de las clases presenciales

El presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, difundió un comunicado crítico pero pidió que la ciudadanía acate las medidas en virtud de la gravedad de la situación sanitaria.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, expresó su desacuerdo con el cierre de las escuelas dispuesto por Alberto Fernández en el marco del aumento de casos de coronavirus.

En una carta firmada en su condición de obispo de San Isidro dirigida a escuelas e iglesias de ese partido bonaerense, Ojea puntualizó: “ Queremos expresar nuestro desacuerdo con la suspensión de las clases presenciales que estaban siendo llevadas con muchísimo trabajo por parte del personal docente y de las familias” .

Y agregó: “Sobre todo pensando en tantos chicos y chicas que lo necesitan, especialmente en nuestros barrios populares, en los que se carece de buenas conexiones para las clases virtuales ”.

“No sigamos acrecentando aún más la brecha con quienes viven en sus casas otras pandemias, reflejadas en el aumento de la pobreza y la falta de un trabajo digno”, completó

El escrito también cuestiona que se hayan suspendido las celebraciones religiosas en los templos.

Más allá de las diferencias, Ojea y los obispos auxiliares monseñor Guillermo Caride y monseñor Raúl Pizarro, les pidieron a los feligreses en virtud de la gravedad de la situación sanitaria que cumplan con las nuevas normativas que entraron en vigencia este viernes.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, incluye estos lineamientos:

📆 Vigencia: desde las 0 del 16/04 hasta el 30/4

📌 Se suspenden:

❌ Centros comerciales y shoppings.

❌ Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

❌ Locales comerciales entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

❌ Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 19 y las 6 del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery y “para llevar” (take away).

Entre las 6 y las 19 sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

📌 Ampliación de restricción para circular ⏰

De 20 a 6 del día siguiente.

📌 Restricción en ámbito educativo

Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.