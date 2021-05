Marcelo Orrego: “Protocolo Económico” para llevar previsibilidad a las PYMES y trabajadores independientes

“No se trata de elegir entre Salud o Economía, el problema es que sino se lleva previsibilidad a las pymes la cuarentena no se cumple, porque necesitan trabajar para llegar a fin de mes”, señaló el diputado nacional, Marcelo Orrego, que lleva las firmas del presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo y la titular de la comisión de Comercio, Gabriela Lena (UCR) junto a más de una docena de diputados del interbloque JxC, impulsan un protocolo de medidas económicas, fiscales y financieras automáticas cuando se decrete la fase 1 de “Aislamiento Social, preventivo y obligatorio”.

El regreso a la cuarentena estricta desató movilizaciones en todo el país, sobre todo del sector comercial, gastronómico y turístico que ya no resisten mayores restricciones a la actividad.

“Como dijo el titular de la CAC, Mario Grinman, todo apunta a que no se va a cumplir el acatamiento a las restricciones, no porque se les pasó el susto que genera la pandemia sino porque el enojo está superando al riesgo”, remarcó Marcelo Orrego, presidente del bloque Producción y Trabajo en la cámara baja.

“Si tenemos en cuenta que debe afrontar el costo del alquiler del local, salarios -y el mes que viene también aguinaldo- de trabajadores (que quizá desde hace más de un año no pueden ir a trabajar por pertenecer a grupos de riesgo), sumado a los impuestos, pago a proveedores, etc. termina atendiendo de forma clandestina con la cortina baja para poder llegar a fin de mes, no tiene otra forma”, describió Orrego.



El proyecto atiende los reclamos de las entidades más representativas. Según la Federación Empresaria Hotelera de Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) el sector registra la crisis más grande de los últimos 40 años con 12 mil restaurantes y hoteles que cerraron por la pandemia, mientras que, por el efecto de la primera cuarentena, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calculó el cierre de más de 90 mil comercios, 41.200 pymes y la pérdida de más de 180 mil puestos de trabajo.



El objetivo del proyecto es determinar medidas económicas, fiscales y financieras de sostenimiento del empleo, los emprendedores y las PyMES por el término en que el Poder Ejecutivo nacional disponga la restricción de actividades como medidas de prevención epidemiológica y sanitaria. “Buscamos generar reglas claras para los sectores económicos más castigados por las consecuencias del aislamiento, esas reglas implican un esfuerzo compartido”, expuso Orrego.



Por último y, no menos importante, acota el poder de decisión discrecional que tiene actualmente, y cada vez más, el Poder Ejecutivo, de decidir, de acuerdo al humor social y a otras circunstancias coyunturales, con qué herramientas sale a compensar las pérdidas de las PyMES, seleccionado a los beneficiarios e imponiendo requisitos que luego son imposibles de cumplir.



El proyecto lleva las firmas de los diputados de JxC Cristian Ritondo, Gabriela Lena, Federico Frigerio, David Shelereth, Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, Gabriel Frizza, Gustavo Hein, Eduardo Cáceres, Dina Rezinoscky, Juan Aicega, Camila Cresimberni, Soher El Sucaria, Lidia Ascarete y Alicia Terada.



MEDIDAS AUTOMÁTICAS PARA FASE 1:

· Determina el descuento obligatorio de los días de alquiler durante fase 1, previendo beneficios especiales ante la posible vulnerabilidad del propietario

· Suspende la iniciación y continuidad de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social por todo el periodo 2021.

· instrumenta una ampliación de la moratoria hasta el 31 de julio de 2021.

· Suspende automáticamente el cómputo de cargos impositivos, financieros y patronales cuando el Poder Ejecutivo Nacional establezca la paralización de actividades por “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en Fase 1.

· Cadenas de Pago: Habilita crédito en descubierto sin ningún tipo de punitorio ni comisión, para cheques emitidos hasta 90 días posteriores de la finalización de cada periodo de aislamiento obligatorio.

· Permite deducir del Impuesto a las Ganancias, la inversión neta de los salarios de los empleados que no prestan servicios por ser considerados sectores de riesgo.

· Otorga crédito a tasa cero para el cumplimiento del pago de aguinaldos

· Exime del pago proporcional del monotributo durante los plazos previstos que impidan el desenvolvimiento de sus actividades.



DISPOSICIONES PERMANENTES PARA EL SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO:

· Define aportes patronales por zona con una nueva fórmula de medición por desarrollo económico, distancia a puertos, densidad de población, indicadores de NBI, índice de salarios y niveles de desocupación, entre otros.



INCENTIVO AL CONSUMO Y COMERCIOS DE BARRIO

· “Ahora 12” sin costo financiero por el término de un año para comercios registrados como PyMES .

· Prorroga por un año el recambio obligatorio de los controladores fiscales dispuestos por la AFIP.

· Cobro con tarjetas: Instrumenta la acreditación con un máximo de 72 hs hábiles, terminales electrónicas sin costo, sla eliminación del régimen de retención del Impuesto a las Ganancias y la exclusión de comisiones para las operaciones con tarjetas de débito, para las micro y pequeñas empresas de comercio y monotributistas, para poder motivar su incorporación.