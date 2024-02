“Noche de copas” un tango en honor al Club Atlético Independiente

El prestigioso periodista argentino Diego Perri, tiene el agrado de presentarnos “Noche de copas“, un tango que compuso hace una década y se atrevo a lanzar ahora. Dedicado al Club Atlético Independiente y a modo de celebración por los 70 de Ricardo E. Bochini.

La canción cuenta con la voz de apertura de Ricardo Bochini, un recitado presentación de Norberto “Ruso” Verea y con letra y música a cargo de Diego Perri.

A continuación les dejamos las palabras de presentación, realizado por el mismo Diego Perri acerca de este lanzamiento:

“A mediados del año 2013, una melodía comenzó a brotar en mi interior con indiscutible queja de bandoneón, en los tiempos más oscuros de la rica historia de Independiente. Todo conducía directo y sin escalas a mi viejo, un genuino tanguero con el emotivo sonido del fuelle sellado en su corazón. Allí pretendí volcar su esencia, sus gustos y su estampa, como la de mi madre, -aún sin ser practicante-, implorándole a San Cayetano, todo por Independiente.



Así nació “Noches de Copas”. Un bálsamo, un poco de luminosidad en el momento más turbio, para intentar reivindicar las satisfacciones inigualables que nos hace inflar el pecho con orgullo como eternos Rey de Copas.



Ese mismo año se grabó una rústica maqueta. El primitivo registro quedó olvidado por siete años. La precaria maqueta quedó relegada y tapada entre el vértigo de la actividad laboral y familiar que desplazaron mi sueño de aportar una nueva pieza al bello cancionero de Independiente.



En 2020, la peste pandémica me empujó a buscarla. Pero vaya sorpresa, descubrí que ya no la tenía. Por suerte, mi amigo Pablo Porcelli, responsable de esa grabación de milagro, aún la conservaba. Una vez con el MP3 de nuevo en mi poder, me animé a entrar a un estudio para ponerle voz a través del amigo rockero y del Rojo Andy Tracy Gonzalez.



Tenía garra y pasión, pero no era el tango que había soñado que pudiera trascender. Hasta que llegué al Ruso Verea, en quien había pensado desde el principio para que incluyera su sentida voz a manera de recitado. Y él fue quien me abrió definitivamente el panorama para que “Noches de Copas” intente dejar esa anhelada vigencia.



De su mano llegué a Carlos Corrales, eximio bandoneonista y fanático del Diablo. La otra premisa era la necesidad que pudiera plasmarlo una voz de excepción: Jesús Hidalgo, también fana del Rojo. Voz y bandoneón, el alma del Tango, con estirpe Independientista.



Con las palabras del Bocha como presentación, las de Verea en el recitado introductorio y mi inédita firma como compositor.



Así, a finales de noviembre de 2020 entramos a estudios con el manto sagrado, los brazos en alto y con un plantel de lujo. “Noches de Copas” es el modo de aportar un granito de arena y brindarle a mi amado Independiente y sus hinchas, -esos hermanos que abrazo en la tribuna ante la euforia de un gol-, un guiño, una caricia ante tantas satisfacciones recibidas a lo largo de toda la vida con idea de aumentar, amplificar y prolongar ese ADN distinto.



Los tiempos turbios que atravesamos, no me incentivaron a lanzarlo y poder presentarlo en sociedad, hasta que caí en la cuenta que se venían los 70 del Bocha y me pareció una inmejorable oportunidad. La leyenda que vino de Zárate está más allá de todo, así que se transformó en el impulsor y una vez más apareció su milimétrico pase gol para que vea la luz a modo de regalo por su aniversario. “Noches de Copas” es sólo una pizca, un céntimo de devolución ante su inigualable talento creativo, ante su magia esparcida durante toda su vida deportiva en cada campo de juego. ¡Gracias Bocha querido, gracias por tanto!“.