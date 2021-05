San Juan asesorará al municipio de Cutral Co

Será para la construcción de la primera planta solar del sur argentino.

El eje fundamental es brindar conocimiento y asistencia, por medio del EPSE y su trabajo en materia solar fotovoltaica, a la provincia de Neuquén.

En la jornada del miércoles, el gobernador Sergio Uñac firmó un contrato de asesoramiento con el municipio de Cutral Co para la construcción del primer parque solar fotovoltaico de la provincia de Neuquén, en el sur argentino.

El mismo busca, a través del EPSE, proveer asesoramiento en el área de ingeniería básica y confección de pliegos, como así también asesoramiento en materia de licitación y adjudicación, inspección de la obra de construcción y comercialización de la energía generada.

Acompañaron al gobernador, el presidente de EPSE, Víctor Doña; el intendente de la Municipalidad de Cutral Co, José Héctor Rioseco; el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Cutral Co, Jesús San Martín y el secretario de Saneamiento y Desarrollo Industrial de la Municipalidad de Cutral Co, Walter Mardones.

Durante la firma, Uñac auguró que “será una gran oportunidad para poder exportar lo que hemos aprendido respecto a las energías renovables, con un equipo de trabajo que lo ha dejado todo y hasta se ha capacitado en el exterior”.

Luego, agradeció la importancia de la confianza vertida sobre la provincia de San Juan e invitó al intendente a seguir trabajando codo a codo.

A su vez, Rioseco detalló el proceso que culminó con la firma convenio al indicar que “comenzamos desde hace algún tiempo a trabajar con EPSE para ver la posibilidad de crear un parque solar, siempre asesorados por la provincia de San Juan. Hemos avanzado bastante hasta este momento, en que decidimos empezar a suscribir los primeros convenios en cuanto a la factibilidad y así llegar a la primera etapa, que es la de la licitación, luego a la de evaluación de la mano de EPSE para desarrollar totalmente el parque en nuestra localidad”.

“Este emprendimiento es para nosotros innovador, de modo que San Juan es exportadora de tecnología en la materia, lo cual es muy auspicioso para nuestro municipio. Hemos sido muy bien recibidos por el gobernador Uñac quien hizo un espacio en su agenda. Creo que él entiende los beneficios de exportar conocimientos y experiencia al resto del país”, añadió el intendente neuquino.

El Municipio de Cutral Co, ubicado en la provincia de Neuquén, busca construir el primer parque solar fotovoltaico de la zona, el más austral del mundo, con una potencia a instalar de 3MWp, similar al ubicado en el Centro Ambiental Anchipurac.

Con ese fin, el intendente Rioseco mantuvo el primer contacto con San Juan en noviembre de 2019. EPSE brindó asesoramiento para detallar el trabajo realizado en materia solar fotovoltaica, lo que ha logrado posicionar a la provincia de San Juan como pionera en el desarrollo las energías renovables.