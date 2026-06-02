300 jinetes y amazonas de todo el país participaron en el Cordillerano de Saltos Hípicos

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte, apoya cada año el Torneo Cordillerano de Saltos Hípicos, uno de los torneos ecuestres más importantes del país, contando con más de 30 años de historia. Acompañaron el evento el secretario general de la gobernación, Emilio Achem, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y por la secretaría, su máxima autoridad, Pablo Tabachnik, los subsecretarios de Alto Rendimiento y Deporte Social, Eduardo Cerimedo y Mauricio Lara respectivamente, como así también el director de Prensa y Eventos, Louis Laraignée.

Durante las tres jornadas se desarrollaron competencias para diversas categorías, desde iniciales hasta las pruebas de máxima exigencia, permitiendo la participación tanto de jóvenes promesas como de figuras consagradas del circuito argentino de salto.

El tradicional torneo se consolidó como una de los eventos de referencia nacional por el nivel deportivo de sus pruebas y por la convocatoria que reúne cada año a más de 300 jinetes y amazonas provenientes de distintas provincias del país.

RESULTADOS CATEGORÍA POR CATEGORÍA

Primera

1 Luis Vaira (Buenos Aires)

2 Ignacio Capa (Córdoba)

3 Mauricio Rapaport (San Juan)

4 Maximiliano Turcuman (San Juan)

5 Bautista Jaled (San Juan)

6 Napoleón Weissben (Córdoba)

0,60

Campeón INI MEN Julia Achi vila – Capitano

Subcampeón INI MEN Trinidad Eiras Terranova – Halcón Negro

Tercero INI MEN Juana De la Vega – Chan Florencia

0,70

Campeón INI MEN Catalina Iñarra Iraegui – LC Olympia

Subcampeón INI MEN Julia Achivila – Capitano

Tercero INI MEN Trinidad Eiras Terranova – Halcón Negro

Campeón INI MAY Nazarena Madcur – DL Karim

Subcampeón INI MAY Alfonsina Orive Fanin – Fortín Idara

Tercero Estrella Romanazzi – Príncipe

0,80

Campeón ESC MEN Inés Bridger – LC Leo

Subcampeón ESC MEN Uma Vega – Topzzy

Tercero Francesca Aban Carmintrand – DJ Diosa Festa

Campeón ESC MAY Florencia Videla – FLB Americano

Subcampeón ESC MAY Micaela Bosco – SR Thiago

Tercero ESC MAY Justo Sánchez Vega – Tinto Z

0,90

Campeón ESC MEN Julia Verdeslago – Provenir Chessintong

Subcampeón ESC MEN Julia Verdeslago – Rum Rum Z

Tercero ESC MEN Simón Báez – Jesua

Campeón ESC MAY Angelina Costantini – Fuser

Subcampeón ESC MAY Luciana Nataly Ferrari Jojot – Abril Liarada de Revel

Tercero ESC MAY Felipe Gabriel Ferrari Jojot – Tempranillo Irlanda

Campeón TERCERA MEN Isabella Serra López – Chocolok Z

Subcampeón TERCERA MEN Clara Giménez – Tambo Diferente

Tercero TERCERA MEN Valentín Tello – San Lucas Dalila

Campeón TERCERA MAY Agustina Golin – Cooper Nip Quinn

Subcampeón TERCERA MAY Emilia Piastrellini – Purpurado

Tercero TERCERA MAY María Florencia Sánchez – Orfebre

1,00

Campeón TERCERA MEN Santiago Muñoz Montané – HCE Celinda

Subcampeón TERCERA MEN Clara Giménez – Edu Spirit

Tercero TERCERA MEN Bautista Flores Ballarino – FT Rubí

Campeón TERCERA MAY Bautista Romero – Tatabra Rock and Roll

Subcampeón TERCERA MAY Mariana Karam – El Amanecer Carola

Tercero TERCERA MAY Joaquín Fontana – Tini Z

Campeón AMAT Daniela Segado – DP con Altea

Subcampeón AMAT Carla Cortijo Romani – San Lucas Gretchen

Tercero AMAT Daniela Segado – Colina Desordenado

1,10

Campeón TERCERA MEN Bautista Flores Ballarino – FT Rubí

Campeón TERCERA MAY Agustina Zaya – Devanea Bella

Subcampeón TERCERA MAY Matías Bertozzi – Top Cornetina

Tercero TERCERA MAY Valentina Firmani – Colina Meme

Campeón AMAT Victoria De Elejalde – 2 N Pincua

Subcampeón AMAT Cristian David – La Liofila Correntada

Tercero AMAT Gonzalo Pagés – HCA Crucero

1,20

Campeón TERCERA MEN Juan Manuel Leanez Segado – Dos Lunas Justine

Subcampeón TERCERA MEN Juan Manuel Leanez Segado – Edu Bautista

Campeón TERCERA MAY Lucio Di Giuseppe – LN Cascabel

Subcampeón TERCERA MAY Alexia Ramos – Inter Bella Donna

Tercero TERCERA MAY Luciano Ayala – R.V Josefina

Campeón AMAT Walter Sarquiz – Pegasus Lechic

Subcampeón AMAT María Lucero Romero – Top Corradito

Campeón Segunda Micaela Celsi – Río Bravo Chulo Z

Subcampeón Segunda Fernando Bustos Laspina – Pegasus Puebla

Tercero Segunda Yamila Villegas Chirone – Santa Rosa Apolo

1,30

Campeón Segunda Josefina Maldonado – Abril Fire de Semilly

Subcampeón Segunda Pedro Hernández – Tatabra Fetiche

Tercero Segunda – Nicolás Turcumán – Top Fire de Semilly

1,30

Campeón Primera Luis Vaira

Subcampeón Primera Luis Vaira

Tercero Primera Ignacio Cappa