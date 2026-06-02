300 jinetes y amazonas de todo el país participaron en el Cordillerano de Saltos Hípicos
El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte, apoya cada año el Torneo Cordillerano de Saltos Hípicos, uno de los torneos ecuestres más importantes del país, contando con más de 30 años de historia. Acompañaron el evento el secretario general de la gobernación, Emilio Achem, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y por la secretaría, su máxima autoridad, Pablo Tabachnik, los subsecretarios de Alto Rendimiento y Deporte Social, Eduardo Cerimedo y Mauricio Lara respectivamente, como así también el director de Prensa y Eventos, Louis Laraignée.
Durante las tres jornadas se desarrollaron competencias para diversas categorías, desde iniciales hasta las pruebas de máxima exigencia, permitiendo la participación tanto de jóvenes promesas como de figuras consagradas del circuito argentino de salto.
El tradicional torneo se consolidó como una de los eventos de referencia nacional por el nivel deportivo de sus pruebas y por la convocatoria que reúne cada año a más de 300 jinetes y amazonas provenientes de distintas provincias del país.
RESULTADOS CATEGORÍA POR CATEGORÍA
Primera
1 Luis Vaira (Buenos Aires)
2 Ignacio Capa (Córdoba)
3 Mauricio Rapaport (San Juan)
4 Maximiliano Turcuman (San Juan)
5 Bautista Jaled (San Juan)
6 Napoleón Weissben (Córdoba)
0,60
Campeón INI MEN Julia Achi vila – Capitano
Subcampeón INI MEN Trinidad Eiras Terranova – Halcón Negro
Tercero INI MEN Juana De la Vega – Chan Florencia
0,70
Campeón INI MEN Catalina Iñarra Iraegui – LC Olympia
Subcampeón INI MEN Julia Achivila – Capitano
Tercero INI MEN Trinidad Eiras Terranova – Halcón Negro
Campeón INI MAY Nazarena Madcur – DL Karim
Subcampeón INI MAY Alfonsina Orive Fanin – Fortín Idara
Tercero Estrella Romanazzi – Príncipe
0,80
Campeón ESC MEN Inés Bridger – LC Leo
Subcampeón ESC MEN Uma Vega – Topzzy
Tercero Francesca Aban Carmintrand – DJ Diosa Festa
Campeón ESC MAY Florencia Videla – FLB Americano
Subcampeón ESC MAY Micaela Bosco – SR Thiago
Tercero ESC MAY Justo Sánchez Vega – Tinto Z
0,90
Campeón ESC MEN Julia Verdeslago – Provenir Chessintong
Subcampeón ESC MEN Julia Verdeslago – Rum Rum Z
Tercero ESC MEN Simón Báez – Jesua
Campeón ESC MAY Angelina Costantini – Fuser
Subcampeón ESC MAY Luciana Nataly Ferrari Jojot – Abril Liarada de Revel
Tercero ESC MAY Felipe Gabriel Ferrari Jojot – Tempranillo Irlanda
Campeón TERCERA MEN Isabella Serra López – Chocolok Z
Subcampeón TERCERA MEN Clara Giménez – Tambo Diferente
Tercero TERCERA MEN Valentín Tello – San Lucas Dalila
Campeón TERCERA MAY Agustina Golin – Cooper Nip Quinn
Subcampeón TERCERA MAY Emilia Piastrellini – Purpurado
Tercero TERCERA MAY María Florencia Sánchez – Orfebre
1,00
Campeón TERCERA MEN Santiago Muñoz Montané – HCE Celinda
Subcampeón TERCERA MEN Clara Giménez – Edu Spirit
Tercero TERCERA MEN Bautista Flores Ballarino – FT Rubí
Campeón TERCERA MAY Bautista Romero – Tatabra Rock and Roll
Subcampeón TERCERA MAY Mariana Karam – El Amanecer Carola
Tercero TERCERA MAY Joaquín Fontana – Tini Z
Campeón AMAT Daniela Segado – DP con Altea
Subcampeón AMAT Carla Cortijo Romani – San Lucas Gretchen
Tercero AMAT Daniela Segado – Colina Desordenado
1,10
Campeón TERCERA MEN Bautista Flores Ballarino – FT Rubí
Campeón TERCERA MAY Agustina Zaya – Devanea Bella
Subcampeón TERCERA MAY Matías Bertozzi – Top Cornetina
Tercero TERCERA MAY Valentina Firmani – Colina Meme
Campeón AMAT Victoria De Elejalde – 2 N Pincua
Subcampeón AMAT Cristian David – La Liofila Correntada
Tercero AMAT Gonzalo Pagés – HCA Crucero
1,20
Campeón TERCERA MEN Juan Manuel Leanez Segado – Dos Lunas Justine
Subcampeón TERCERA MEN Juan Manuel Leanez Segado – Edu Bautista
Campeón TERCERA MAY Lucio Di Giuseppe – LN Cascabel
Subcampeón TERCERA MAY Alexia Ramos – Inter Bella Donna
Tercero TERCERA MAY Luciano Ayala – R.V Josefina
Campeón AMAT Walter Sarquiz – Pegasus Lechic
Subcampeón AMAT María Lucero Romero – Top Corradito
Campeón Segunda Micaela Celsi – Río Bravo Chulo Z
Subcampeón Segunda Fernando Bustos Laspina – Pegasus Puebla
Tercero Segunda Yamila Villegas Chirone – Santa Rosa Apolo
1,30
Campeón Segunda Josefina Maldonado – Abril Fire de Semilly
Subcampeón Segunda Pedro Hernández – Tatabra Fetiche
Tercero Segunda – Nicolás Turcumán – Top Fire de Semilly
1,30
Campeón Primera Luis Vaira
Subcampeón Primera Luis Vaira
Tercero Primera Ignacio Cappa