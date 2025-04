Adriana Gutiérrez: “Jugar en el Cantoni tiene una mística especial, es un ícono del hockey mundial»

La jugadora sanjuanina, que integrará el equipo Esneca Fraga en el Mundial de Clubes femenino, anunció días atrás que se retira del hockey sobre patines a fin de temporada europea.

Cumplió 40 años y 32 los dedicó a su pasión, el hockey sobre patines. Empezó a patinar y jugar en el Centro Valenciano cuando tenía 8 años y desde entonces no paró hasta junio próximo, mes en el que decidió colgar los patines. Ganó todo lo que un jugador de ese deporte sueña, como mundiales con su selección o campeonatos argentinos con su equipo, además de la Copa de la Reina, Copa de Europa, Ok Liga Española y Liga Francesa, cuando compitió en España y Francia. Estuvo en Portugal pero poco tiempo y en época de pandemia. Nunca jugó un Mundial de Clubes, por eso va a ser especial pisar el parquet del Cantoni el próximo viernes 28 de mayo, cuando el Esneca Fraga de España, club al que representa, enfrente al Concepción Patín Club en la competencia internacional.

“Será muy especial jugar este Mundial de Clubes en el Cantoni, me da mucha ilusión porque es el primero para mí, además el estadio tiene una mística especial, es un escenario de grandes satisfacciones para mí y es un ícono para el hockey sobre patines mundial. En ese lugar fui campeona con la selección argentina y me regaló el trofeo máximo, poder vivirlo con mi familia y amigos. Fue el broche de oro a mi carrera deportiva”, contó la “Adri”, conocida con ese apodo en el ambiente del hockey.

La jugadora sanjuanina jugará este torneo internacional en nuestra provincia y luego cerrará su carrera deportiva en la Copa de la Reina de España, certamen que marcará su último partido oficial. “Si Dios quiere el 15 de junio juego mi último partido oficial en el hockey sobre patines, eso quiere decir que habremos llegado a la final de esa competencia. Tomé la decisión de retirarme porque me siento bien física y mentalmente, llegó el momento, no quiero retirarme ni cansada ni lesionada o que el deporte me retire a mí. No es fácil la decisión, son 32 años arriba de los patines”, agregó Adriana.

A una de las mejores representantes argentinas en este deporte se le vienen otros desafíos. Según lo manifestado seguirá vinculada al hockey sobre patines pero desde otro lugar, posiblemente como entrenadora.

Le quedan dos meses de competición por delante y los vive con intensidad. La edad es un número para ella, porque cuando sale a la cancha compite de igual a igual con jóvenes y talentosas jugadoras.

Fixture Mundial de Clubes Femenino:

Viernes 2 de mayo 19:00 – Semifinal 1: Esneca Fraga (España) vs Concepción Patín Club (Argentina)

21:30 – Semifinal 2: Deportivo Aberastain (Argentina) vs Club Patí Vila-Sana (España)

Domingo 4 de mayo

18:00 – 3º y 4º puesto: Perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal

20:30 – Final: Ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2