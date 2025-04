Agenda deportiva para Semana Santa en San Juan

Durante el fin de semana del jueves 17 al domingo 20 de abril de 2025 por Semana Santa, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Nuevamente, la provincia será anfitriona de distintos eventos deportivos de relevancia y que convocarán a familias sanjuaninas y de otras provincias. A continuación, los ejemplos más destacados:

Cuesta del Viento Big Air 2025 (15-20 abril): la localidad de Rodeo, en el Departamento Iglesia, recibirá a decenas de kitesurfistas de Argentina y países aledaños para una nueva edición de la competencia deportiva que se disputa en el dique. Además del acceso gratuito para el público, habrá atractivos como espacios gastronómicos, de feria, shows y música en vivo, sorteos, entre otros.

Más información en el siguiente enlace.



Campeonato Nacional de Veleros (17-19 abril): los mejores veleristas de la Clase Micro del país estarán en el Dique Ullúm para la primera fecha del certamen argentino. Toda la actividad se celebrará en el Club Vela y Remo, con entrada gratuita al público.

Más información en el siguiente enlace.



Encuentro Nacional de Estancieras y Baqueanos (17-19 abril): para quienes gustan de los autos antiguos, ésta será una buena recomendación. Alrededor de 200 participantes de todo el país arribarán a la provincia. La concentración será en el Camping El Pinar de Rivadavia; y habrá un paseo que recorrerá Dique Ullúm, Dique Punta Negra, Villa Basilio Nievas, Autódromo El Zonda, entre otros.

Más información en Semana Santa: ‘Sentí San Juan’.



Track Day Argentina en San Juan (19 abril): la cuarta edición de este evento nacional se realizará en el Circuito Villicum de Albardón. Automóviles deportivos, de distintos modelos, características y velocidades, se lucirán en la pista. Las entradas al público están disponibles en el siguiente enlace.

Más información en Semana Santa: ‘Sentí San Juan’.

Ciclismo

De montaña: este domingo 20 a la mañana se celebrará la segunda fecha del campeonato sanjuanino 2025 de mountain bike. La carrera será el Circuito Ceferino en San Ceferino, Departamento San Martín; con organización de Carlos Comastri y equipo y la fiscalización de la Asociación Sanjuanina de MTB. La competencia convocará a mujeres y hombres, de clase promocional y competitiva, desde la categoría Menores a Máster.

Por otro lado, también este fin de semana habrá una actividad en el Circuito ‘Cruz del Tacho’ en el Departamento Pocito. El encuentro será el viernes 18, a las 14 horas, en Calle 14 y Pie del Monte.



Fútbol

Liga Profesional de Fútbol

Este domingo 20, a las 16:30, el Club Atlético San Martín disputará el Clásico de Cuyo cuando reciba a su par de Godoy Cruz de Mendoza. El encuentro válido por la 14° fecha del Torneo Apertura 2025 se jugará en el estadio Hilario Sánchez, con arbitraje de Sebastián Zunino. Entradas disponibles en el siguiente enlace.

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: este miércoles 16 de abril se disputará la octava fecha del Torneo de Invierno. Todos los partidos de Cuarta División iniciarán a las 14:30 y los de Primera División a las 17 horas. Los partidos serán los siguientes:

Independiente de Villa Obrera vs. Marquesado.

Juventud Zondina vs. Árbol Verde.

9 de Julio vs. Alianza.

Aberastain vs. Unión de Villa Krause.

Trinidad vs. Atenas (en estadio San Juan del Bicentenario).

López Peláez vs. San Lorenzo de Ullúm.

Peñarol vs Carpintería.

Rivadavia vs. Sarmiento de Zonda.

Desamparados vs. Minero.



Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Segunda División – Masculino: este miércoles 16 se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura. Los encuentros iniciarán a las 21 en Reserva y a las 22 horas en Primera. Los partidos serán los siguientes:

Barrio Andacollo vs. Batistella en Chimbas Norte.

Minero vs. Villa Hipódromo en CESAP.

Don Bosco vs. Los Álamos en Camping de Santa Lucía.

San Ciro vs. Sargento Cabral en Barrio Pampa.

Laprida vs. Barrio Solares en Laprida.

Estrella Juniors vs. Los Andes en Estrella Juniors.

Barrio Escobar vs. Trinidad en Barrio Escobar.



Hockey sobre patines

Federación Sanjuanina de Patín

Primera División – Serie A1 – Masculino: este miércoles 16, desde las 21:30 horas, se disputará la sexta fecha del Torneo Apertura correspondiente a la Serie A1. Los partidos serán los siguientes: Huarpes vs. Social; Hispano vs. Altos de San Juan; Unión Vecinal de Trinidad vs. Valenciano; Lomas de Rivadavia vs. Atlético Argentino; Richet Zapata vs Bancaria; y Olimpia vs. Concepción Patín Club. Previamente, a las 20, se jugarán los partidos en Reserva.