Amar Sin Depender
El psicólogo Raúl Ontiveros invita al público en general.
JUEVES de Desarrollo Personal
Te esperamos este 12 de Marzo a compartir nuestro Seminario sobre
AMAR SIN DEPENDER. Vínculos adictivos y Dependencia emocional…
En Entre Montañas – casa de té y café, a las 20:30hs
Dictado por: Raúl Ontiveros – Psicólogo M.P 445
Invertí $20.000 en pasar un día diferente y compartir en grupo en un hermoso lugar con una amplia y exquisita carta de pastelería, café y té 💐🪻
Alias: centrofaro
Información al: 2644594183
2646271720