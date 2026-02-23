Ambiente desarticula redes de tráfico de fauna y refuerza controles en toda la provincia

En 2025 se labraron 161 actas de infracción y en los primeros meses de 2026 ya se concretaron allanamientos clave. La mayoría de los animales rescatados son aves, que ingresan a procesos de evaluación y rehabilitación antes de su posible liberación.

La Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Conservación, brindó detalles sobre los recientes operativos que permitieron avanzar en la desarticulación de redes de tráfico ilegal de fauna tanto provinciales como nacionales, una problemática que impacta directamente en la biodiversidad y en el equilibrio de los ecosistemas regionales.

Durante 2025 se realizaron 161 actas de infracción vinculadas a la tenencia, captura y comercialización ilegal de fauna silvestre y flora (extracción de leña). Los procedimientos se concentraron principalmente en los departamentos de Albardón, Iglesia, Caucete y Zonda. Entre las especies más recuperadas se encuentran aves, especialmente ejemplares de benteveo, una de las más afectadas por el mascotismo ilegal.

Por ello, desde la Secretaría de Ambiente se ha reforzado el trabajo de investigación, y la coordinación con diferentes áreas y dependencias para desarticular las diferentes redes de tráfico de fauna. En el marco de esta fortalecimiento, durante los meses de enero y febrero de 2026 ya se han labrado aproximadamente 15 actas de infracción y se concretaron allanamientos de relevancia estratégica: como fue en Rawson, dos en Rodeo (Iglesia), y operativos en Bermejo y en La Bebida (Rivadavia). En todos los casos se rescató fauna silvestre diversa, con predominio de aves.

Evaluación, rehabilitación y liberación

Todos los animales recuperados en los operativos son sometidos a un proceso técnico de evaluación sanitaria y comportamental. Posteriormente ingresan a instancias de rehabilitación con el objetivo de determinar su aptitud para una eventual liberación.

La reintroducción se planifica en función de la distribución geográfica natural de cada especie, priorizando ambientes adecuados que garanticen su supervivencia y reduzcan riesgos ecológicos. En los casos de ejemplares que no son propios de la provincia, se está trabajando en la articulación con las áreas de fauna de otras jurisdicciones para concretar su traslado y reinserción en su hábitat de origen.

Caso emblemático: rescate de cardenales amarillos

Uno de los procedimientos más significativos se realizó en Rawson, donde se rescataron 26 ejemplares de Cardenal amarillo, especie catalogada en peligro de extinción y cuya distribución natural no corresponde a la provincia.

Actualmente, la Secretaría de Ambiente se encuentra trabajando de manera conjunta con el área ambiental de la provincia de Río Negro, lugar desde donde eran trasladadas, para coordinar el traslado de las aves y su restitución al sitio de origen, además de intercambiar información clave que permita profundizar la investigación y avanzar en la desarticulación de la red de tráfico involucrada.

Trabajo interinstitucional y fortalecimiento de controles

En los últimos meses, la Secretaría de Ambiente ha fortalecido el vínculo operativo con distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, como Policía Ecológica, Policía de San Juan, Policía Rural, Policía Federal, Gendarmería Nacional así como con la UFI, consolidando de esta manera un esquema de trabajo coordinado.

En este marco, no solo se intensificaron las tareas de fiscalización en áreas protegidas y sus zonas de influencia, sino que también se reforzaron los controles de ruta y los procedimientos de allanamiento, entendiendo que el tráfico de fauna es un delito complejo que requiere abordajes integrales y articulación interjurisdiccional.

El aporte de la comunidad también es fundamental en esta lucha contra el tráfico de fauna, por ello la Secretaría de Ambiente cuenta con una línea ambiental 4305057 o a través de WhatsApp 2644305057, para que particulares denuncien estas situaciones irregulares de forma anónima.