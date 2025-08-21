LOCALES SOCIEDAD «Angaqueros del Sud cumple 114 años» EL REPORTERO 21 de agosto de 2025 La presidente del Club Angaqueros del Sud, Myriam Gabriela Gómez, invita a toda la comunidad del departamento de San Martín y de la provincia de San Juan, a conocer las instalaciones, y disfrutar de este Gran Aniversario. Sábado 23 de agosto, 14hs. Navegación de entradas Anterior Alerta Viento ZondaSiguiente El Sindicato Empleados de Comercio te invita Más historias DESTACADO SOCIEDAD Cuatro dependencias de Familia comienzan a atender en un nuevo edificio EL REPORTERO 21 de agosto de 2025 LOCALES SOCIEDAD Educación llama al personal contratado a presentar factura de agosto EL REPORTERO 21 de agosto de 2025 LOCALES Alerta Viento Zonda EL REPORTERO 21 de agosto de 2025