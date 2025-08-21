«Angaqueros del Sud cumple 114 años»

angaqueros 1

La presidente del Club Angaqueros del Sud, Myriam Gabriela Gómez, invita a toda la comunidad del departamento de San Martín y de la provincia de San Juan, a conocer las instalaciones, y disfrutar de este Gran Aniversario. Sábado 23 de agosto, 14hs.

