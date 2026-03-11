Asignaciones familiares: simplifican los trámites para docentes de San Juan

La medida fue articulada entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, y elimina la legalización de documentación para solicitudes y renovaciones.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Haciendo, y el Ministerio de Educación de la provincia informan que se simplificaron los trámites para acceder a las Asignaciones Familiares por Hijo destinadas a docentes de la provincia.

A partir de esta actualización administrativa, ya no será necesario presentar documentación legalizada por el directivo del establecimiento educativo, tanto para solicitudes por primera vez como para las renovaciones del beneficio. La medida permite reducir tiempos y requisitos formales, agilizando el proceso sin afectar los controles correspondientes.

La disposición alcanza a quienes deban realizar el trámite inicial o renovar su condición para acceder a la asignación, facilitando el procedimiento y evitando traslados innecesarios a los establecimientos educativos para realizar legalizaciones.

Asimismo, ambos ministerios recuerdan que, para percibir la Asignación por Ayuda Escolar, será obligatorio presentar el Certificado de Alumno Regular emitido por el establecimiento educativo, dentro de los 30 días de iniciado el ciclo lectivo.

Esta iniciativa surge del trabajo articulado entre la Dirección de Recursos Humanos y Organización del Empleo Público, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, y el Ministerio de Educación, con el objetivo de optimizar los procesos administrativos y brindar respuestas más ágiles al sector docente.

Para acceder a la información detallada sobre los requisitos y la documentación necesaria, los interesados pueden consultar los siguientes enlaces:

Requisitos para solicitar por primera vez la Asignación Familiar por Hijo:

https://docs.google.com/document/d/1Zv7Mcx69vqN1vxMuvH2DOmTm-vDsldqb/edit⁠

Requisitos para la renovación de la Asignación Familiar por Hijo:

https://docs.google.com/document/d/1ftuMDA4WnETPqUb_Y7UZg8C36YYzhP08/edit?rtpof=true&sd=true&tab=t.0⁠

Esta simplificación administrativa busca facilitar el acceso a los beneficios y hacer más ágil la gestión para los trabajadores de la educación, permitiéndoles concentrarse plenamente en su tarea pedagógica.