¡Atención!
El lunes 23 de marzo es día no laborable, mientras que el martes 24 de marzo es feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Esto significa que cambian las condiciones laborales:
• El 23 no es feriado nacional: si no asistís a trabajar, pueden descontar el día y no corresponde pago doble.
• El 24 sí es feriado nacional: podés optar por no trabajar y, si trabajás, corresponde pago doble y un franco compensatorio.
Desde la Secretaría Gremial del SEC San Juan compartimos esta información para que conozcas tus derechos.
Consultas o denuncias por WhatsApp:
2645 82-7036
2646 60-8762
Mirna Moral
Secretaria General
#SECSanJuan#EmpleadosDeComercio#DerechosLaborales#24DeMarzo MemoriaVerdadYJusticia