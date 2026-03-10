¡Atención!

El lunes 23 de marzo es día no laborable, mientras que el martes 24 de marzo es feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Esto significa que cambian las condiciones laborales:

• El 23 no es feriado nacional: si no asistís a trabajar, pueden descontar el día y no corresponde pago doble.

• El 24 sí es feriado nacional: podés optar por no trabajar y, si trabajás, corresponde pago doble y un franco compensatorio.

Desde la Secretaría Gremial del SEC San Juan compartimos esta información para que conozcas tus derechos.

Consultas o denuncias por WhatsApp:

2645 82-7036

2646 60-8762

Mirna Moral

Secretaria General

#SECSanJuan#EmpleadosDeComercio#DerechosLaborales#24DeMarzo MemoriaVerdadYJusticia