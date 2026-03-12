Atletas sanjuaninos se preparan para una intensa temporada de Goalball nacional e internacional

El equipo de Goalball de San Juan continúa consolidando su crecimiento dentro del alto rendimiento argentino, con deportistas que se preparan para afrontar compromisos deportivos durante el año 2026.

Los atletas reciben ayuda del equipo interdisciplinario de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte, con un trabajo mancomunado entre distintos profesionales.

Con un proceso de trabajo sostenido y un fuerte acompañamiento interdisciplinario, los deportistas sanjuaninos se encuentran entrenando con el objetivo de seguir posicionando a la provincia entre los principales equipos del país.

Uno de los referentes del equipo es Mauro Olmedo, jugador del equipo San Juan A, quien lleva cinco años consecutivos clasificando al Campeonato Nacional de Goalball.

Durante esta temporada volverá a competir en la Liga de Honor Masculina, el máximo nivel del goalball argentino, que ya tiene definidas sus tres jornadas de competencia:

Jornada 1: Sábado 18 de abril – Buenos Aires (Rosell)

Jornada 2: Sábado 16 de mayo – Buenos Aires (Rosell)

Jornada 3: Sábado 27 de junio – Buenos Aires (Rosell)

La licenciada Valeria Tello, entrenadora del equipo, destacó el crecimiento del atleta:

«Mauro es un deportista que viene trabajando muy bien. La transformación que realizó hacia hábitos más saludables que complementan su rendimiento físico es muy importante. Es un jugador muy fuerte, que logra hacerle frente al Top 1 de Argentina. No me cabe la menor duda de que, con este nuevo proceso de alto rendimiento, logrará sobrepasar sus propios límites.»

Otro de los nombres destacados es Lautaro Fernández, joven jugador que ya disputó dos Campeonatos Nacionales consecutivos y que viene de consagrarse campeón en el Regional Metropolitano, clasificando con su equipo San Juan B a la Liga de Honor Masculina, donde compiten los diez mejores equipos del país.

Este año dará un importante salto deportivo al integrar el equipo San Juan A, compartiendo plantel con Mauro Olmedo en la máxima categoría del goalball argentino.

En el plano internacional, Lautaro también cuenta con un destacado antecedente: subcampeón en los Juegos Para-Panamericanos con la Selección Argentina “Los Topos”.

Durante 2026 se encuentra en proceso de selección para integrar el plantel que representará al país en una de las dos grandes competencias internacionales del año:

Campeonato Mundial de Goalball – China

Para-Sudamericano – Valledupar, Colombia

Sobre su evolución, la entrenadora comentó:

«Lauty es un jugador juvenil en pleno ascenso con el que venimos trabajando mucho. Este es su segundo año dentro del alto rendimiento, con logros importantes y objetivos por cumplir. Es un camino exigente, pero tiene todas las aptitudes necesarias para superarlo. Estamos consolidando hábitos saludables que potencien su rendimiento, y su disciplina demuestra que puede alcanzar todo lo que se proponga, siempre respetando su proceso y su edad.»

En la rama femenina se destaca Milagros Domínguez, jugadora que viene de consagrarse campeona de la Liga de Honor Femenina, como refuerzo en la última temporada.

Representando a San Juan, también logró clasificar con San Juan B al Nacional de Goalball 2025, siendo este su segundo Campeonato Nacional Mixto.

Este año será parte de un hecho histórico para la provincia: la participación del primer equipo femenino de San Juan en la Liga de Honor Femenina.

Las fechas confirmadas de competencia son:

Liga de Honor Femenina

Jornadas 1 y 2:

San Juan – 11 y 12 de abril

Buenos Aires (Rosell) – 30 de mayo

Además, Milagros también forma parte del proceso de Selección Argentina “Las Topas”, con posibilidades de integrar el plantel que competirá en:

Campeonato Mundial de Goalball – China

•Para-Sudamericano – Valledupar, Colombia

La entrenadora resaltó su crecimiento deportivo y personal:

«Mili es una increíble jugadora. Si bien Lautaro es quizás mi construcción juvenil más visible, Mili es la primera jugadora que conocí en este apasionante deporte. Siempre quise ayudarla a alcanzar su máximo potencial y, desde el año pasado, estamos logrando grandes avances. Es quien mejor adaptó sus hábitos saludables, realizando un cambio muy notorio. Es un ejemplo de perseverancia y constancia; una persona que, aun teniendo muchas dificultades en el camino, sigue luchando por sus sueños. No me cabe la menor duda de que lo va a lograr.»

Finalmente, la entrenadora Lic. Valeria Tello destacó la importancia del trabajo interdisciplinario que acompaña el crecimiento de los deportistas.

«Quiero resaltar el trabajo interdisciplinario que realizamos con los especialistas de alto rendimiento. Contamos con profesionales increíbles: Vale, quien lleva adelante nuestra planificación nutricional; Germán y Ana, kinesiólogos fundamentales en la recuperación y prevención de lesiones; y todo el equipo de salud que acompaña el proceso deportivo. Sin la intervención de cada una de estas áreas sería muy difícil que nuestros atletas puedan crecer de la manera en que lo están haciendo.»

Con compromiso, disciplina y un equipo de trabajo consolidado, los atletas de Goalball San Juan se preparan para una temporada llena de desafíos, con el objetivo de seguir representando a la provincia y al país en los más altos niveles de competencia.