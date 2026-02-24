Cámara de Diputados de San Juan Orden Del Día

DECRETO Nº 125-VPP-2026

VISTO:

El expediente N° 300-2026, iniciado por varios Diputados, y,

CONSIDERANDO:

Que, por el expediente citado, varios Diputados que representan la tercera

parte de los miembros de esta Cámara, conforme al artículo 153 de la Constitución Provincial

solicitan a Presidencia que se convoque a Sesión Extraordinaria, con el objeto de tratar los

expediente N° 289-2026, Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje

N° 6, por la que envía, para su aprobación, la adenda al Convenio suscripto entre la Dirección

Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia de San

Juan, con el objeto de proceder a la ejecución y financiamiento de obras en intersecciones de

rutas provinciales, y expediente N° y 239-2026, Proyecto de Resolución presentado por el

Interbloque Cambia San Juan, por el que se declara de interés la competencia internacional

IRONMAN 70.3, IRONMAN 5150 e IRONMAN Full Distance.

Que, así mismo, se acordó el tratamiento del Expediente N° 319-2026,

Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje N° 7, por la que envía,

para su aprobación, el Convenio de Compensación de Prestaciones celebrado entre el Gobierno

de la provincia de San Juan a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo

Sustentable y la Municipalidad de Rivadavia.

Que es necesario dictar el Decreto de convocatoria;

POR ELLO:

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°.- Se convoca a la Cámara de Diputados a celebrar la Primera Sesión

Extraordinaria para el día 24 de febrero del año 2026 a las 09:30 horas.

ARTÍCULO 2°.- Se cite, por Secretaría Legislativa, a los Diputados para el tratamiento del orden

del día que se acompaña como Anexo I de este decreto.

ARTÍCULO 3°.- Se comunique y archive.

FIRMADO:

Enzo Cornejo, Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados.

Dr. Gustavo A. Velert, Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados.

ANEXO I

ORDEN DEL DÍA

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Aprobación de la versión taquigráfica correspondiente a la Décimo Quinta Sesión

Ordinaria, llevada a cabo en fecha 18 de diciembre del año 2025.

Asuntos entrados y derivación a Comisiones:

COMUNICACIONES OFICIALES

Expte. N.º 164-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante

Mensaje N° 1, por la que se envía para su aprobación Convenio Línea de Cosecha,

Acarreo y Elaboración 2026, suscripto entre la provincia de San Juan y el Banco de San

Juan S.A.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Hacienda y Presupuesto

 Agricultura y Ganadería Expte. N.º 165-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante

Mensaje N° 2, por la que se envía para su aprobación el Convenio Marco de Asistencia y

Cooperación suscripto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la firma

Glencore Pachón S.A.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Desarrollo Humano y Laboral Expte. N.º 200-2026. Comunicación Oficial remitida por el EPRE, por la que se remite nota

referida a la Resolución Nº 80/26, Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) del quinquenio

comprendido entre el 23 de enero de 2026 y el 22 de enero de 2031.

 A conocimiento Expte. N.º 284-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante

Mensaje N° 3, por la que se envía para su aprobación el Convenio Marco celebrado entre

el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de San Luis, con el objeto de establecer

mutua cooperación para la realización de actividades de investigación, académicas y

docentes.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Salud y Discapacidad

 Educación, Ciencia, Técnica y Cultura Expte. N.º 285-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante

Mensaje N° 4, por la que se envían para su aprobación los Convenios celebrados entre el

Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve (19) Municipios de la Provincia,

con el objeto de promover políticas públicas para la implementación del Programa Unidad

Municipal de los Consumos Problemáticos.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Desarrollo Humano y Laboral

 Hacienda y Presupuesto Expte. N.º 286-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante

Mensaje N° 5, por la que se envía para su aprobación los Convenios celebrados entre el

Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve (19) Municipios de la Provincia,

en el marco de la conformación de los Equipos Técnicos del Programa Dispositivos del

Área Género para el año 2026.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Desarrollo Humano y Laboral

 Hacienda y Presupuesto

 Mujer, Género y Diversidad

Expte. N.º 289-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante

Mensaje N° 6, por la que se envía para su aprobación la Adenda al Convenio suscripto

entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía

de la provincia de San Juan, con el objeto de proceder a la ejecución y financiamiento de

obras en intersecciones de rutas provinciales.

 Sobre Tablas Expte. N.º 302-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Judicial, por la que se

crea un cargo de Asesor/a Oficial de Menores e Incapaces para la Segunda

Circunscripción Judicial.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Justicia y Seguridad

 Hacienda y Presupuesto Expte. N.º 303-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Judicial, por la que se

crean cargos de Magistrados de Primera Instancia del Fuero Familia Primera

Circunscripción Judicial, un cargo de Juez de Paz Letrado y un cargo de Magistrado de

Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Justicia y Seguridad

 Hacienda y Presupuesto Expte. N° 319-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante

Mensaje N° 7, por la que se envía para su aprobación el Convenio de Compensación de

Prestaciones, celebrado entre el Gobierno de la provincia de San Juan a través de la

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Municipalidad de

Rivadavia.

 Sobre Tablas

PROYECTOS PRESENTADOS

Proyectos de Ley Expte. N.º 273-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se

modifica la Ley N° 279-A, creación del Sistema Provincial de Archivos.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Peticiones y Poderes Expte. N.º 274-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se

modifica la Ley N° 648-E, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en la

provincia de San Juan, con el fin de implementar medidas para asegurar el cumplimiento

de la obligación alimentaria.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Justicia y Seguridad Expte. N.º 275-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se

adhiere la provincia de San Juan a la Ley Nacional N° 27.372, de Derechos y Garantías

de las Personas Víctimas de Delitos.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Justicia y Seguridad Expte. N.º 276-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se

modifica la Ley N° 447-S, creación de la Caja de Previsión para profesionales médicos,

odontólogos y bioquímicos de la provincia de San Juan.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Salud y Discapacidad

 Hacienda y Presupuesto

Expte. N.º 277-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se

adhiere la provincia de San Juan a la Ley Nacional N° 27.716, diagnóstico humanizado.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Salud y Discapacidad Expte. N.º 278-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se

crea el Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Derechos Humanos y Garantías

 Hacienda y Presupuesto Expte. N.º 279-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se

implementa en la Provincia la figura del Abogado/a de Niños, Niñas y Adolescentes.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Justicia y Seguridad Expte. N.º 311-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Bloquista, por el que se

crea el Régimen de Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites.

 Legislación y Asuntos Constitucionales

 Justicia y Seguridad

 Educación, Ciencia, Técnica y Cultura

 Hacienda y Presupuesto

Proyectos de Resolución Expte. N.º 186-2026. Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San

Juan, por el que se declara de interés el Torneo Abierto de Artes Marciales denominado

50° Aniversario.

 Deporte y Turismo Expte. N.º 239-2026. Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San

Juan, por el que se declara de interés la competencia internacional IRONMAN 70.3,

IRONMAN 5150 e IRONMAN FULL DISTANCE.

 Sobre Tablas Expte. N.º 280-2026. Proyecto de Resolución presentado por el bloque Justicialista, por el

que se modifica el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, con el fin de crear la

Comisión Interna Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes.

 Peticiones y Poderes

 Derechos Humanos y Garantías Expte. N.º 298-2026. Proyecto de Resolución presentado por el bloque Bloquista, por el

que se declara de interés el programa radial El Coleccionista de Historias, emitido por

Estación Claridad 97.1.

 Educación, Ciencia, Técnica y Cultura Expte. N.° 322-2026. Proyecto de Resolución presentado por Interbloque Cambia San

Juan, por el que se declara de interés la obra literaria Matayam: La Profecía y El Medallón,

del autor Dr. José Antonio Carrascosa Fuentes.

 Educación, Ciencia, Técnica y Cultura

Proyectos de Comunicación Expte. N.º 233-2026. Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Mejor Nosotros,

por el que se solicita informe sobre la situación actual de los drenajes fluviales ejecutados

para la protección de la Central Hidroeléctrica de Ullúm La Olla.

 Obras y Servicios Públicos

 Minería y Energía

Expte. N.º 251-2026. Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Justicialista,

por el que se solicita informe sobre las medidas adoptadas ante los daños ocasionados

por intensas lluvias y caída de granizo en los departamentos de Rawson y Pocito.

 Agricultura y Ganadería

 Economía y Defensa de Consumidores