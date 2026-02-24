Cámara de Diputados de San Juan Orden Del Día

EL REPORTERO 24 de febrero de 2026
Legislatura de San Juan letras 1

DECRETO Nº 125-VPP-2026
VISTO:
El expediente N° 300-2026, iniciado por varios Diputados, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado, varios Diputados que representan la tercera
parte de los miembros de esta Cámara, conforme al artículo 153 de la Constitución Provincial
solicitan a Presidencia que se convoque a Sesión Extraordinaria, con el objeto de tratar los
expediente N° 289-2026, Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje
N° 6, por la que envía, para su aprobación, la adenda al Convenio suscripto entre la Dirección
Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia de San
Juan, con el objeto de proceder a la ejecución y financiamiento de obras en intersecciones de
rutas provinciales, y expediente N° y 239-2026, Proyecto de Resolución presentado por el
Interbloque Cambia San Juan, por el que se declara de interés la competencia internacional
IRONMAN 70.3, IRONMAN 5150 e IRONMAN Full Distance.
Que, así mismo, se acordó el tratamiento del Expediente N° 319-2026,
Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje N° 7, por la que envía,
para su aprobación, el Convenio de Compensación de Prestaciones celebrado entre el Gobierno
de la provincia de San Juan a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y la Municipalidad de Rivadavia.
Que es necesario dictar el Decreto de convocatoria;
POR ELLO:
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1°.- Se convoca a la Cámara de Diputados a celebrar la Primera Sesión
Extraordinaria para el día 24 de febrero del año 2026 a las 09:30 horas.
ARTÍCULO 2°.- Se cite, por Secretaría Legislativa, a los Diputados para el tratamiento del orden
del día que se acompaña como Anexo I de este decreto.
ARTÍCULO 3°.- Se comunique y archive.
FIRMADO:
Enzo Cornejo, Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados.
Dr. Gustavo A. Velert, Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados.

ANEXO I
ORDEN DEL DÍA
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
 Aprobación de la versión taquigráfica correspondiente a la Décimo Quinta Sesión
Ordinaria, llevada a cabo en fecha 18 de diciembre del año 2025.
Asuntos entrados y derivación a Comisiones:
COMUNICACIONES OFICIALES

  1. Expte. N.º 164-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante
    Mensaje N° 1, por la que se envía para su aprobación Convenio Línea de Cosecha,
    Acarreo y Elaboración 2026, suscripto entre la provincia de San Juan y el Banco de San
    Juan S.A.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Hacienda y Presupuesto
     Agricultura y Ganadería
  2. Expte. N.º 165-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante
    Mensaje N° 2, por la que se envía para su aprobación el Convenio Marco de Asistencia y
    Cooperación suscripto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la firma
    Glencore Pachón S.A.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Desarrollo Humano y Laboral
  3. Expte. N.º 200-2026. Comunicación Oficial remitida por el EPRE, por la que se remite nota
    referida a la Resolución Nº 80/26, Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) del quinquenio
    comprendido entre el 23 de enero de 2026 y el 22 de enero de 2031.
     A conocimiento
  4. Expte. N.º 284-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante
    Mensaje N° 3, por la que se envía para su aprobación el Convenio Marco celebrado entre
    el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de San Luis, con el objeto de establecer
    mutua cooperación para la realización de actividades de investigación, académicas y
    docentes.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Salud y Discapacidad
     Educación, Ciencia, Técnica y Cultura
  5. Expte. N.º 285-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante
    Mensaje N° 4, por la que se envían para su aprobación los Convenios celebrados entre el
    Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve (19) Municipios de la Provincia,
    con el objeto de promover políticas públicas para la implementación del Programa Unidad
    Municipal de los Consumos Problemáticos.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Desarrollo Humano y Laboral
     Hacienda y Presupuesto
  6. Expte. N.º 286-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante
    Mensaje N° 5, por la que se envía para su aprobación los Convenios celebrados entre el
    Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve (19) Municipios de la Provincia,
    en el marco de la conformación de los Equipos Técnicos del Programa Dispositivos del
    Área Género para el año 2026.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Desarrollo Humano y Laboral
     Hacienda y Presupuesto
     Mujer, Género y Diversidad
  1. Expte. N.º 289-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante
    Mensaje N° 6, por la que se envía para su aprobación la Adenda al Convenio suscripto
    entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía
    de la provincia de San Juan, con el objeto de proceder a la ejecución y financiamiento de
    obras en intersecciones de rutas provinciales.
     Sobre Tablas
  2. Expte. N.º 302-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Judicial, por la que se
    crea un cargo de Asesor/a Oficial de Menores e Incapaces para la Segunda
    Circunscripción Judicial.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Justicia y Seguridad
     Hacienda y Presupuesto
  3. Expte. N.º 303-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Judicial, por la que se
    crean cargos de Magistrados de Primera Instancia del Fuero Familia Primera
    Circunscripción Judicial, un cargo de Juez de Paz Letrado y un cargo de Magistrado de
    Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Justicia y Seguridad
     Hacienda y Presupuesto
  4. Expte. N° 319-2026. Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante
    Mensaje N° 7, por la que se envía para su aprobación el Convenio de Compensación de
    Prestaciones, celebrado entre el Gobierno de la provincia de San Juan a través de la
    Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Municipalidad de
    Rivadavia.
     Sobre Tablas
    PROYECTOS PRESENTADOS
    Proyectos de Ley
  5. Expte. N.º 273-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se
    modifica la Ley N° 279-A, creación del Sistema Provincial de Archivos.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Peticiones y Poderes
  6. Expte. N.º 274-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se
    modifica la Ley N° 648-E, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en la
    provincia de San Juan, con el fin de implementar medidas para asegurar el cumplimiento
    de la obligación alimentaria.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Justicia y Seguridad
  7. Expte. N.º 275-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se
    adhiere la provincia de San Juan a la Ley Nacional N° 27.372, de Derechos y Garantías
    de las Personas Víctimas de Delitos.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Justicia y Seguridad
  8. Expte. N.º 276-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se
    modifica la Ley N° 447-S, creación de la Caja de Previsión para profesionales médicos,
    odontólogos y bioquímicos de la provincia de San Juan.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Salud y Discapacidad
     Hacienda y Presupuesto
  1. Expte. N.º 277-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se
    adhiere la provincia de San Juan a la Ley Nacional N° 27.716, diagnóstico humanizado.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Salud y Discapacidad
  2. Expte. N.º 278-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se
    crea el Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Derechos Humanos y Garantías
     Hacienda y Presupuesto
  3. Expte. N.º 279-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se
    implementa en la Provincia la figura del Abogado/a de Niños, Niñas y Adolescentes.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Justicia y Seguridad
  4. Expte. N.º 311-2026. Proyecto de Ley presentado por el bloque Bloquista, por el que se
    crea el Régimen de Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites.
     Legislación y Asuntos Constitucionales
     Justicia y Seguridad
     Educación, Ciencia, Técnica y Cultura
     Hacienda y Presupuesto
    Proyectos de Resolución
  5. Expte. N.º 186-2026. Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San
    Juan, por el que se declara de interés el Torneo Abierto de Artes Marciales denominado
    50° Aniversario.
     Deporte y Turismo
  6. Expte. N.º 239-2026. Proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San
    Juan, por el que se declara de interés la competencia internacional IRONMAN 70.3,
    IRONMAN 5150 e IRONMAN FULL DISTANCE.
     Sobre Tablas
  7. Expte. N.º 280-2026. Proyecto de Resolución presentado por el bloque Justicialista, por el
    que se modifica el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, con el fin de crear la
    Comisión Interna Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes.
     Peticiones y Poderes
     Derechos Humanos y Garantías
  8. Expte. N.º 298-2026. Proyecto de Resolución presentado por el bloque Bloquista, por el
    que se declara de interés el programa radial El Coleccionista de Historias, emitido por
    Estación Claridad 97.1.
     Educación, Ciencia, Técnica y Cultura
  9. Expte. N.° 322-2026. Proyecto de Resolución presentado por Interbloque Cambia San
    Juan, por el que se declara de interés la obra literaria Matayam: La Profecía y El Medallón,
    del autor Dr. José Antonio Carrascosa Fuentes.
     Educación, Ciencia, Técnica y Cultura
    Proyectos de Comunicación
  10. Expte. N.º 233-2026. Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Mejor Nosotros,
    por el que se solicita informe sobre la situación actual de los drenajes fluviales ejecutados
    para la protección de la Central Hidroeléctrica de Ullúm La Olla.
     Obras y Servicios Públicos
     Minería y Energía
  1. Expte. N.º 251-2026. Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Justicialista,
    por el que se solicita informe sobre las medidas adoptadas ante los daños ocasionados
    por intensas lluvias y caída de granizo en los departamentos de Rawson y Pocito.
     Agricultura y Ganadería
     Economía y Defensa de Consumidores

