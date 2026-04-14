Capacitate, actualizate y abrí nuevas oportunidades laborales
Desde la Secretaría de Cultura del SEC San Juan, te invitamos a sumarte a una nueva propuesta de formación pensada para potenciar tus habilidades digitales y acompañar tu crecimiento profesional.
Cursos de Capacitación – Operador Nivel 1 y Nivel 2
Aprendé herramientas clave como Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet e Inteligencia Artificial.
Modalidad presencial
Inicio: miércoles 22 de abril
Incluye prácticas calificantes con vinculación a bolsa de trabajo
Cupos limitados
Inscripciones: 2644 439590 / 2644 153595
Tucumán 146
Horario de atención: 8 a 16 hs
Una oportunidad concreta para formarte, crecer y proyectarte en el mundo laboral.
